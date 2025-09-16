Reunión cumbre en Colón en un clima tenso: sigue Godano y no se adelantan las elecciones

Uno Santa Fe | Colón | Colón

En un clima convulsionado se hizo una reunión en el Hotel de Campo de Colón entre la dirigencia y los candidatos a presidente. Mensaje de Unidad. Los detalles

16 de septiembre 2025 · 19:57hs
En medio de un clima convulsionado, este martes por la tarde se llevó a cabo una reunión clave en el Hotel de Campo de Colón, entre la dirigencia y algunos de los posibles candidatos a presidente en las próximas elecciones, en la previa del partido decisivo por la permanencia ante Morón por la fecha 32.

La cita fue a las 18 y contó con la presencia de Ricardo Luciani, Ricardo Magdalena, Carlos Trod y Gustavo Abraham. Tal como viene sucediendo en los últimos encuentros, el Vignattismo volvió a estar ausente, bajo el argumento de que “no hay candidato todavía ”.

• LEER MÁS: Williner: "Fue un día doloroso y triste, pero Colón debe transitar este momento con consenso"

El foco: los incidentes del lunes en Colón

El eje del encuentro pasó por los graves hechos ocurridos en el predio 4 de Junio y en la sede social, donde socios e hinchas expresaron su malestar y se registraron incidentes con la policía. En ese marco, se planteó la necesidad de dar una respuesta institucional y trabajar en consenso para transitar este delicado momento deportivo.

El presidente de Colón, Víctor Godano, encabezó la reunión con la oposición para unir fuerzas y salir de este momento crítico.

Contrario a lo que se especuló en las últimas horas, no se trató la posibilidad de adelantar las elecciones. La fecha fijada se mantiene en pie: 30 de noviembre. La comisión directiva busca evitar más inestabilidad política en un escenario ya de por sí tenso.

• LEER MÁS: Un tema sin solución: Colón hace nueve partidos que no termina con la valla invicta

Reunión con el plantel de Colón

Lo que sí se definió fue un nuevo encuentro, este miércoles al mediodía, en el que estarán presentes dirigentes y referentes del plantel profesional. El objetivo será respaldar al grupo de jugadores de cara al partido decisivo ante Deportivo Morón, donde Colón necesita sumar para garantizar la permanencia en la Primera Nacional. Eso sí, Víctor Godano insiste con el perfil bajo y no habla.

La premisa es clara: bajar la tensión, enviar un mensaje de unidad y darle confianza al equipo en la previa a una final que puede marcar el futuro inmediato del club.

La palabra de los candidatos a presidente de Colón

—Ricardo Luciani: "Fue una charla tranquilizadora y constructiva. Haremos lo posible para que Colón sume ese necesario punto para terminar lo mayormente favorecido, apuntó.

"La de este lunes es una expresión que no debe darse. No puede volver a suceder. Se van a tomar medidas para que la gente vaya a la cancha con tranquilidad. No hay que esquivarla a la realidad. No corresponde hablar de las elecciones. Ni una palabra de eso, solo apuntar a que Colón gane y se termine esta pesadilla de una vez. Ahora estamos unidos por Colón, salvo los que no vinieron. Esto nos deja tranquilos. No se habló de su renuncia del presidente. Hay que terminar este momento. Fue el tema central de la reunión. Espero sea todo en paz", cerró.

Ricardo Magdalena: "Todo bien, la verdad que con la mejor predisposición de todos. El apoyo necesario para sacar este fantasma que anda rondando. Colón está por encima de todos. Somos aves de paso y lo único que hay que hacer es pensar en Colón. Todo pasó por ahí". expresó.

"Tiene que estar claro que no se pueden avalar los actos de ayer (este lunes). Todo fue malo. Desde los incidentes a la represión. Ahora hay que ganar, después se verá lo de las elecciones. No sorprende que no haya venido (Gustavo) Ignaramo, como así también que nos vengan a decir qué hacer cuando nos dejaron tirados. Soy muy críticos de los José y no amerita una reflexión sobre ellos. No los tengo en cuenta".

—Gustavo Abraham: "Muy positivo. Nos fuimos conformes y mañana (por este miércoles) tenemos una reunión con el plantel al mediodía. También en el Ministerio de Seguridad para la organización del partido, porque tiene que ser una fiesta. Hay que colaborar en todo lo que podamos para salir de esta situación".

"Es lamentable que pasen estas cosas. A veces las iniciativas son buenas y se descontrolan causando mucho perjuicio. No podemos cometer medio error. No puede pasar nada el domingo, porque puede costarnos puntos y quizás la permanencia. Hay que salir de esto. Queremos salir adelante", finalizó.

