Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Colón se prepara para recibir a Morón por la fecha 32 del grupo B de la Primera Nacional sabiendo que necesita solo un punto para sellar la permanencia

Colón tendrá su lugar en la pantalla grande en la fecha 32 del grupo B de la Primera Nacional cuando el domingo, desde las 17, reciba al entonado Deportivo Morón en un partido cargado de tensión y con mucho en juego. Sobre todo, después de los hechos de las últimas horas con la gente.

El Rojinegro llega sumido en una crisis futbolística profunda, con ocho partidos sin ganar y la necesidad de sumar al menos un punto para asegurar su permanencia en la categoría. Lo positivo, en medio de tantas dudas, es que depende de sí mismo. Si Talleres (RE) y CADU pierden, ya no importará nada, se salvara. Incluso hasta cayendo puede lograr el único objetivo, pero todo pasa también por cortar esta malaria exasperante (tres derrotas en fila y sin triunfos aún de la mano de Ezequiel Medrán).

Del otro lado estará el Gallito, que pelea en los puestos de arriba y llega como un rival de riesgo para un Colón golpeado, al que le costó mostrar reacción en los momentos límite.

La transmisión de TyC Sports llevará a todos los hogares la expectativa de un partido caliente, con un clima que en el Brigadier López se anticipa tenso: la paciencia de los hinchas parece agotada y el resultado puede marcar un quiebre en este tramo final del campeonato.

Colón, televisado en la fecha 32 de la Primera Nacional