Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Colón tendrá su lugar en la pantalla grande en la fecha 32 del grupo B de la Primera Nacional cuando el domingo, desde las 17, reciba al entonado Deportivo Morón en un partido cargado de tensión y con mucho en juego. Sobre todo, después de los hechos de las últimas horas con la gente.
Colón se prepara para recibir a Morón por la fecha 32 del grupo B de la Primera Nacional sabiendo que necesita solo un punto para sellar la permanencia
El Rojinegro llega sumido en una crisis futbolística profunda, con ocho partidos sin ganar y la necesidad de sumar al menos un punto para asegurar su permanencia en la categoría. Lo positivo, en medio de tantas dudas, es que depende de sí mismo. Si Talleres (RE) y CADU pierden, ya no importará nada, se salvara. Incluso hasta cayendo puede lograr el único objetivo, pero todo pasa también por cortar esta malaria exasperante (tres derrotas en fila y sin triunfos aún de la mano de Ezequiel Medrán).
Del otro lado estará el Gallito, que pelea en los puestos de arriba y llega como un rival de riesgo para un Colón golpeado, al que le costó mostrar reacción en los momentos límite.
La transmisión de TyC Sports llevará a todos los hogares la expectativa de un partido caliente, con un clima que en el Brigadier López se anticipa tenso: la paciencia de los hinchas parece agotada y el resultado puede marcar un quiebre en este tramo final del campeonato.
