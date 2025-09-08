Uno Santa Fe | Judiciales | investigación

Investigación por fentanilo adulterado: allanamientos en la Anmat y otras entidades

La Justicia ordenó siete operativos simultáneos en el marco de la causa que investiga la connivencia de organismos públicos en el escándalo del fentanilo contaminado. Los procedimientos fueron dispuestos por el juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta, en un sumario que ya registra casi un centenar de muertes

8 de septiembre 2025 · 18:42hs
La causa por el fentanilo adulterado, que ya dejó cerca de un centenar de fallecidos en el país, tuvo este lunes un nuevo giro con una serie de allanamientos de gran repercusión. Por disposición del juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta, se llevaron adelante siete operativos simultáneos en distintos puntos.

En ese contexto, el teléfono celular de Nélida Agustina Bisio, directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), fue incautado.

La lupa no está puesta únicamente sobre la Anmat, sino también sobre el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y el Ministerio de Salud, que recientemente desistió de continuar como querellante en la causa. En el caso del Iname, tras trascender posibles vínculos de su titular, Gabriela Mantecón Fumadó, se resolvió apartarla del cargo.

Para la fiscal Roteta, estos organismos habrían actuado con “negligencia, connivencia o complicidad” en las inspecciones y controles realizados a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes a Ariel García Furfaro.

Mientras tanto, todavía restan definirse las indagatorias y las situaciones procesales de los acusados. Además, los investigadores continúan relevando posibles nuevos casos, aunque la información disponible resulta fragmentaria y poco precisa, lo que dificulta aún más el avance de la causa.

Según se informó, la medida de los allanamientos se centra en la búsqueda de teléfonos celulares y documentación que podrían aportar pruebas clave para determinar las responsabilidades por la falta de controles en los laboratorios.

