Insólito robo: un ladrón se llevó un monopatín del piso 11 de un edificio tras romper de una patada la puerta

Un ladrón a cara descubierta forzó la entrada de un edificio céntrico y se llevó un monopatín eléctrico. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad.

16 de septiembre 2025 · 19:55hs
Audaz robo en barrio Sur. Un delincuente a cara descubierta asaltó un edificio y escapó con un monopatín.

Audaz robo en barrio Sur. Un delincuente a cara descubierta asaltó un edificio y escapó con un monopatín.

Un asalto tan insólito como audaz sacudió a los vecinos de un edificio de barrio Sur en la ciudad de Santa Fe. Un delincuente a cara descubierta irrumpió en un inmueble ubicado en calle 25 de Mayo al 1800 y logró robar un monopatín del piso 11.

Todo el hecho fue captado por las cámaras de seguridad del edificio. La facilidad con la que el ladrón actuó, subiendo por el edificio y saliendo con el monopatín sin mayores obstáculos, generó gran preocupación entre los residentes.

Inseguridad en B° Sur: abrió la puerta de un edificio a patadas y robó un monopatín del piso 11

Sonría, los estamos filmando: todo quedó registrado en video

El robo, ocurrido en la madrugada de este martes, quedó registrado en video. En las imágenes se observa cómo el ladrón, sin cubrir su rostro, forcejea con la puerta de entrada hasta que logra abrirla de una patada. Una vez adentro, recorrió los pisos hasta llegar al undécimo, donde se apoderó de un monopatín eléctrico.

Según Fabricio, vecino del lugar, indicó que no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo. "Hace tres meses, una persona entró por el portón de la cochera, tuvo su tiempo para prender fuego y quemar un candado de una bicicleta", relató.

El vecino también se mostró indignado por la falta de seguridad en la zona, destacando la cercanía con instituciones clave como la Casa de Gobierno y la Facultad de Ciencias Económicas.

"Entra como si nada y se saca la capucha", finalizó Fabricio, subrayando la impunidad con la que se mueven los delincuentes en el área.

