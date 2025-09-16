Uno Santa Fe | Unión | Unión

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 8 del Clausura

El arquero Matías Tagliamonte está cada vez más seguro en Unión y una de sus tapadas ante Gimnasia fue elegida en el Top 3 de la fecha 8 del Clausura

16 de septiembre 2025 · 16:34hs
Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 8 del Clausura

Matías Tagliamonte volvió a mostrarse como una pieza clave en Unión y su rendimiento no pasa desapercibido. En el triunfo ante Gimnasia en La Plata, el arquero se lució con una atajada espectacular que fue distinguida por la Liga Profesional entre las tres mejores de la fecha 8 del Clausura.

El momento de mayor tensión llegó cuando Jan Hurtado conectó una volea dentro del área con destino de gol. Tagliamonte reaccionó de manera impecable, volando hacia su palo y desviando el balón con una seguridad impresionante. Fue un punto de inflexión para que el equipo se mantenga firme y consolide la victoria.

A lo largo del torneo, Tagliamonte se mostró confiable y seguro bajo los tres palos, aportando tranquilidad a un equipo que necesita estabilidad para sostenerse en la punta de la zona A del Clausura. Su seguridad le da confianza a la defensa y permite que los mediocampistas y delanteros jueguen con más libertad.

Unión, de la mano de Leonardo Madelón, se afianza en lo más alto de la tabla y empieza a distanciarse de los problemas de descenso que lo acechaban. La actuación del arquero no solo fue destacada por la Liga, sino que refleja el presente sólido del Tate: un equipo que empieza a consolidar su mejor versión y que puede mirar hacia adelante con optimismo.

