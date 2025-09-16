Operativos de control: el fin de semana se retuvieron 91 vehículos en infracción

Se trata de 32 autos y 59 motos. Las causas de las retenciones fueron alcoholemia positiva y la falta y/o irregularidad de documentación.

La Municipalidad de Santa Fe continúa realizando fuertes operativos de control para prevenir accidentes de tránsito y mejorar la convivencia ciudadana. Este fin de semana se detectaron 91 vehículos en infracción que fueron retenidos por falta y/o irregularidad de documentación correspondiente para circular y casos de alcoholemia positiva.

Los operativos se concretaron en algunas de las principales avenidas de la ciudad como, Almirante Brown, López y Planes, Avenida Freyre, Gorriti, Aristóbulo del Valle y bulevar Gálvez, entre otros sectores.

En este caso, 27 autos y 4 motos fueron retenidos por arrojar resultados positivos de presencia de alcohol en sangre de sus conductores. Mientras que el resto de los 60 vehículos, 55 motos y 5 autos, fueron por faltante y/o irregularidad en documentación y medidas de seguridad.

Retenciones y números alarmantes

En materia de tránsito y controles, el primer semestre de 2025 arroja números muy elevados de retenciones de vehículos, infracciones y multas. En total, de enero a junio, se retuvo un total de 5.090 vehículos, una cifra que refleja la persistencia en la ciudad de conductas peligrosas e irregularidades al volante.

De ese total, se desglosa que 1.214 fueron autos y 3.876 fueron motos retenidas por distintas infracciones en diversos operativos de control, número que arroja casi 30 retenciones de vehículos por día.

De hecho, en los primeros seis meses del año se registraron 117.670 transgresiones a las leyes de tránsito en la ciudad y se labraron 111.209 actas de infracción, casi 700 por día, lo que a todas luces dispara un número preocupante en materia de tránsito en la ciudad.

Con respecto a las actas labradas, las infracciones más frecuentes fueron por estacionar en mano prohibida, estacionar en lugar prohibido y el exceso de velocidad, entre otras.