Uno Santa Fe | Santa Fe | operativos

Operativos de control: el fin de semana se retuvieron 91 vehículos en infracción

Se trata de 32 autos y 59 motos. Las causas de las retenciones fueron alcoholemia positiva y la falta y/o irregularidad de documentación.

16 de septiembre 2025 · 20:17hs
Operativos de control: el fin de semana se retuvieron 91 vehículos en infracción

Operativos de control: el fin de semana se retuvieron 91 vehículos en infracción

La Municipalidad de Santa Fe continúa realizando fuertes operativos de control para prevenir accidentes de tránsito y mejorar la convivencia ciudadana. Este fin de semana se detectaron 91 vehículos en infracción que fueron retenidos por falta y/o irregularidad de documentación correspondiente para circular y casos de alcoholemia positiva.

LEER MÁS: En seis meses se retuvieron más de 5.000 vehículos por distintas infracciones en la ciudad: casi 30 por día

Los operativos se concretaron en algunas de las principales avenidas de la ciudad como, Almirante Brown, López y Planes, Avenida Freyre, Gorriti, Aristóbulo del Valle y bulevar Gálvez, entre otros sectores.

En este caso, 27 autos y 4 motos fueron retenidos por arrojar resultados positivos de presencia de alcohol en sangre de sus conductores. Mientras que el resto de los 60 vehículos, 55 motos y 5 autos, fueron por faltante y/o irregularidad en documentación y medidas de seguridad.

Retenciones y números alarmantes

En materia de tránsito y controles, el primer semestre de 2025 arroja números muy elevados de retenciones de vehículos, infracciones y multas. En total, de enero a junio, se retuvo un total de 5.090 vehículos, una cifra que refleja la persistencia en la ciudad de conductas peligrosas e irregularidades al volante.

De ese total, se desglosa que 1.214 fueron autos y 3.876 fueron motos retenidas por distintas infracciones en diversos operativos de control, número que arroja casi 30 retenciones de vehículos por día.

De hecho, en los primeros seis meses del año se registraron 117.670 transgresiones a las leyes de tránsito en la ciudad y se labraron 111.209 actas de infracción, casi 700 por día, lo que a todas luces dispara un número preocupante en materia de tránsito en la ciudad.

Con respecto a las actas labradas, las infracciones más frecuentes fueron por estacionar en mano prohibida, estacionar en lugar prohibido y el exceso de velocidad, entre otras.

operativos control vehículos retenciones
Noticias relacionadas
Autos de lujo y camionetas de hasta 80 millones de pesos: exhibieron en la costanera los autos que serán subastados este jueves

Autos de lujo y camionetas de hasta $ 80.000.000: exhibieron en la Costanera los vehículos que serán subastados este jueves

pellegrini sobre el discurso de milei: un presupuesto equilibrado para ponerle fin al populismo kirchnerista

Pellegrini sobre el discurso de Milei: "Un presupuesto equilibrado para ponerle fin al populismo kirchnerista"

criticas de pullaro al presupuesto nacional: se queda muy corto frente a la perdida del salario real

Críticas de Pullaro al presupuesto nacional: "Se queda muy corto frente a la pérdida del salario real"

Las acciones que se llevarán adelante en Santa Fe en defensa de la universidad y la salud pública

Universidades y gremios convocan a marchar en Santa Fe en defensa de la educación y la salud pública

Lo último

La reforma después de la reforma: las leyes clave que se vienen en la Legislatura

La reforma después de la reforma: las leyes clave que se vienen en la Legislatura

Operativos de control: el fin de semana se retuvieron 91 vehículos en infracción

Operativos de control: el fin de semana se retuvieron 91 vehículos en infracción

La comunidad universitaria santafesina vuelve a marchar en rechazo al veto de Milei a la ley de financiamiento

La comunidad universitaria santafesina vuelve a marchar en rechazo al veto de Milei a la ley de financiamiento

Último Momento
La reforma después de la reforma: las leyes clave que se vienen en la Legislatura

La reforma después de la reforma: las leyes clave que se vienen en la Legislatura

Operativos de control: el fin de semana se retuvieron 91 vehículos en infracción

Operativos de control: el fin de semana se retuvieron 91 vehículos en infracción

La comunidad universitaria santafesina vuelve a marchar en rechazo al veto de Milei a la ley de financiamiento

La comunidad universitaria santafesina vuelve a marchar en rechazo al veto de Milei a la ley de financiamiento

Reunión cumbre en Colón en un clima tenso: sigue Godano y no se adelantan las elecciones

Reunión cumbre en Colón en un clima tenso: sigue Godano y no se adelantan las elecciones

Insólito robo: un ladrón se llevó un monopatín del piso 11 de un edificio tras romper de una patada la puerta

Insólito robo: un ladrón se llevó un monopatín del piso 11 de un edificio tras romper de una patada la puerta

Ovación
Unión confirmó un bono extra de 15.000 pesos para el partido ante Independiente Rivadavia

Unión confirmó un bono extra de 15.000 pesos para el partido ante Independiente Rivadavia

Un tema sin solución: Colón hace nueve partidos que no termina con la valla invicta

Un tema sin solución: Colón hace nueve partidos que no termina con la valla invicta

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 8 del Clausura

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 8 del Clausura

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Qué les queda a Colón y sus rivales por la permanencia en la Primera Nacional

Qué les queda a Colón y sus rivales por la permanencia en la Primera Nacional

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit