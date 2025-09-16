Un tema sin solución: Colón hace nueve partidos que no termina con la valla invicta

Ya se sabe todo lo que le cuesta a Colón hacer un gol, pero también no recibirlos y ahí radica el por qué de esta desastrosa campaña en la Primera Nacional

La crisis de Colón se siente en todos los frentes. Más allá de la sequía de victorias —ocho partidos sin ganar, con siete derrotas y un empate—, la fragilidad defensiva se convirtió en un problema estructural tanto como la falta de gol. Acá radica uno de los problemas sin solución en esta Primera Nacional .

El Sabalero no logra mantener su arco en cero desde hace nueve partidos. Una racha que evidencia lo endeble que se muestra cada vez que enfrenta un ataque rival.

Colón no logra tampoco cerrar su arco

El último partido en el que Colón logró ponerle candado a su arco fue el 13 de julio, en el triunfo 1-0 ante Almirante Brown en Santa Fe. Desde entonces, cada encuentro se transformó en un desafío para la defensa, que mostró dificultades en todos los sectores. Pasaron los técnicos y el problema persiste. Claramente son los jugadores. Tampoco generó algo diferente que Tomás Giménez se quedé con la titularidad en detrimento de Marcos Díaz, apartado.

Tomás Giménez Colón hace nueve partidos que no terminar con la valla invicta. UNO Santa Fe | José Busiemi

No se trata únicamente de errores puntuales: la combinación de un equipo con problemas ofensivos y defensivos genera un círculo vicioso que se refleja en resultados negativos y en la angustia de los hinchas. Tres derrotas consecutivas sumadas a la racha de nueve partidos sin arco en cero ponen en evidencia que la defensa es un punto crítico que no se pudo enmendar nunca.

Para Colón, el desafío es doble: además de volver a encontrar goles y reconstruir una base defensiva sólida que le permita competir sin quedar expuesto en cada ataque rival. La permanencia en juego hace que cada partido sea clave y la urgencia de cortar estas rachas negativas es ahora más evidente que nunca.