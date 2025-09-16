Unión confirmó un bono extra de 15.000 pesos para el partido ante Independiente Rivadavia

Unión confirmó la implementación de un bono extra para el partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la 9ª fecha de la zona A del Clausura

Unión confirmó este miércoles la implementación de un bono extra para el partido del sábado ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la 9ª fecha de la zona A del Clausura. La medida se aplicará como Día del Club y consistirá en un pago adicional de 15.000 pesos para los socios e hinchas que concurran al estadio 15 de Abril.

Desde la dirigencia explicaron que se trata de un esfuerzo extraordinario para sostener la economía del club en un contexto desafiante, a la vez que buscan aprovechar el gran presente del equipo y el acompañamiento de la gente.

El Tatengue llega a este partido en un momento destacado: puntero en la zona A y con la motivación de mantener la racha positiva después del triunfo en La Plata ante Gimnasia. La expectativa de un estadio colmado es alta y la dirigencia apuesta a que la medida incentive la concurrencia y el aliento masivo del público.

El comunicado de Unión

El mismo podrá adquirirse de forma online en https://caunion.boleteriavip.com.ar(sin costo de servicio) o en la Oficina de Socios (de 9 a 13 y de 16 a 20 h). Una vez abonado, el bono se cargará directamente en el carnet, habilitando el ingreso al estadio. Para los no socios (público general, jubilados y menores), el valor habitual de la entrada se sumará al del bono.

Esta medida resulta indispensable para afrontar el déficit operativo mensual y cumplir con los compromisos económicos de la institución. La situación nacional y los ingresos actuales –incluidos los derechos de TV– resultan insuficientes para sostener el funcionamiento integral del club y sus principales estructuras deportivas: fútbol profesional, formativo, de reserva, femenino y básquet.

Unión ha realizado en 2025 un esfuerzo inversor muy importante, que hoy comienza a reflejarse en lo deportivo. Al mismo tiempo, seguimos fortaleciendo la institución: en los últimos años renovamos gran parte de nuestra infraestructura, mantenemos la mayoría de las obligaciones al día y contamos con un plan económico claro, con proyección de ventas y crecimiento sostenido.

Para seguir en este camino, el acompañamiento de cada socio es fundamental. Una vez más apelamos a la fidelidad y al apoyo de nuestra gente para con su club.