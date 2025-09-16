Unión confirmó un bono extra de 15.000 pesos para el partido ante Independiente Rivadavia

Uno Santa Fe | Unión | Unión

16 de septiembre 2025 · 18:13hs
Unión confirmó este miércoles la implementación de un bono extra para el partido del sábado ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la 9ª fecha de la zona A del Clausura. La medida se aplicará como Día del Club y consistirá en un pago adicional de 15.000 pesos para los socios e hinchas que concurran al estadio 15 de Abril.

Desde la dirigencia explicaron que se trata de un esfuerzo extraordinario para sostener la economía del club en un contexto desafiante, a la vez que buscan aprovechar el gran presente del equipo y el acompañamiento de la gente.

El Tatengue llega a este partido en un momento destacado: puntero en la zona A y con la motivación de mantener la racha positiva después del triunfo en La Plata ante Gimnasia. La expectativa de un estadio colmado es alta y la dirigencia apuesta a que la medida incentive la concurrencia y el aliento masivo del público.

El comunicado de Unión

El mismo podrá adquirirse de forma online en https://caunion.boleteriavip.com.ar(sin costo de servicio) o en la Oficina de Socios (de 9 a 13 y de 16 a 20 h). Una vez abonado, el bono se cargará directamente en el carnet, habilitando el ingreso al estadio. Para los no socios (público general, jubilados y menores), el valor habitual de la entrada se sumará al del bono.

Esta medida resulta indispensable para afrontar el déficit operativo mensual y cumplir con los compromisos económicos de la institución. La situación nacional y los ingresos actuales –incluidos los derechos de TV– resultan insuficientes para sostener el funcionamiento integral del club y sus principales estructuras deportivas: fútbol profesional, formativo, de reserva, femenino y básquet.

Unión ha realizado en 2025 un esfuerzo inversor muy importante, que hoy comienza a reflejarse en lo deportivo. Al mismo tiempo, seguimos fortaleciendo la institución: en los últimos años renovamos gran parte de nuestra infraestructura, mantenemos la mayoría de las obligaciones al día y contamos con un plan económico claro, con proyección de ventas y crecimiento sostenido.

Para seguir en este camino, el acompañamiento de cada socio es fundamental. Una vez más apelamos a la fidelidad y al apoyo de nuestra gente para con su club.

