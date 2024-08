Fuerte cruce en Diputados: "maricón" le dijo un legislador de Unión por la Patria a otro del PRO

Diputados Iglesias Manrique PRO Unión por la Patria .jpg

Al menos eso es lo que denunció a viva voz el diputado del PRO segundos después y que, como anunció en las redes sociales, motivará la presentación de una denuncia penal contra su par de la bancada de U×P: “Repita ante el juez lo que dijo, Manrique, si tiene lo que hace falta”.

Más allá de que hubo distintos cruces en la reunión, presidida por el radical Martín Tetaz, la tensión escaló cuando le tocó hablar a Iglesias, quien destacó la "colaboración que hubo del aparato sindical peronista con la dictadura”.

Y aludió a la queja de UxP de que los proyectos de ley presentados afectan al sindicalismo: “Lamento mucho esta indignación sobre los sindicatos y la corrupción. Me alegro mucho que haya un control de las obras sociales y de los fondos sindicales. Me alegra mucho porque se ve desmentida cada vez que se bajan con el Audi en los actos. Cada vez que se ven en los countries y en los que viven todos o casi todos los dirigentes sindicales de élite. Por favor, no pueden explicar su patrimonio. Y es una vergüenza que vengan acá a defenderlo diciendo que quienes queremos transparencia estamos en contra de los sindicatos. No estamos en contra de los sindicatos. Estamos en contra de que nos tiren 14 toneladas de piedra cuando en el país había 25% de pobreza. Diciembre de 2017”.

Manrique le espetó: “Iglesias, te voy a mirar a vos. La impunidad que vos creés que tenés no es tanta. Esto no es una amenaza. Es un hecho (mientras el diputado del PRO hablaba a los gritos). Maricón. Como dijo alguien, es muy difícil ver a un bruto hacerse inteligente. Yo no puedo permitir que semejante persona involucre a mi organización sindical en hechos tan aberrantes".

Un cierre de sesión a los gritos e insultos

Al final el diputado radical Martín Tetaz cerró el encuentro, pero allí comenzó otro tramo de extrema tensión. Iglesias se paró para seguir acusando a sus rivales de U×P, mientras Manrique recorrió varios metros para acercarse a él y hablarle al oído. Tras unos segundos en que lo escuchó con atención, el legislador macrista le dijo levantando la voz: “¿Me vas a arrancar la cabeza? Decilo fuerte. Caradura. Sinvergüenza”.

Formalmente, como anunció Tetaz antes del escándalo, la comisión tendrá el jueves próximo una reunión informativa con intervenciones de abogados, sindicalistas y expertos, y luego se debatirán los proyectos para emitir dictamen y llevarlos al recinto.

¿Seguirán los cruces con gritos e insultos?