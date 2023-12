Grabois, duro contra Unión por la Patria: "Quiero ver a toda la dirigencia poniendo la cara"

En ese sentido, el dirigente social señaló: "Se está atentando contra las facultades del Congreso, y acá veo al movimiento obrero, a movimientos sociales y populares movilizados ¿La política dónde está?".

"Dónde están los partidos de Unión por la Patria, nuestros dirigentes, el Presidente del Partido Justicialista y expresidente de la Nación, nuestro candidato al que voté, Sergio Massa, o los senadores y diputados de UxP que tienen que venir a poner la cara a estar junto a los trabajadores", cuestionó Grabois.

El excandidato presidencial de UxP lamentó que "no haya conciencia política en la dirigencia para plantear una multipartidaria contra un decreto que barre las conquistas de la democracia argentina".

Grabois en la marcha de la CGT: "El cuerpo, la sangre y el dolor los ponen los trabajadores y los pobres... y el mate se lo toma la casta. ¿Dónde están los partidos de Unión por la Patria? ¿Dónde está nuestro candidato, al que yo voté, Sergio Massa? ¡Pónganse las pilas!" pic.twitter.com/1QXl0qldcB — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 27, 2023

Para Grabois, el DNU dictado por el Poder Ejecutivo la semana pasada que plantea una fuerte desregulación de la economía, deroga normas y leyes e incluye una reforma laboral, entre otros aspectos, es "la finalización de la democracia representativa, republicana y federal"

"Milei ha decretado la finalización de la democracia representativa, republicana y federal y ha asumido la suma del poder público autoproclamándose monarca de la Argentina y gobernando de espaldas al pueblo y a las instituciones", sentenció Grabois.

Y agregó: "El Presidente tiene legislatura propia que son los estudios jurídicos de diez grandes corporaciones que son los únicos beneficiarios de un DNU que afecta al pueblo sencillo a través de la devaluación, la inflación, los precios de los alimentos, la eliminación de laboratorios públicos, leyes hechas con nombre y apellido para los grandes amigos del poder".

Grabois remarcó que el ejecutivo "no puede anular la división de poderes" y argumentó su adhesión a la marcha frente a Tribunales: "Por la forma antidemocrática, autoritaria y por el contenido antinacional antipueblo, venimos a acompañar la convocatoria de las centrales obreras y de los movimientos sociales para decir no al decreto antidemocrático de Milei".

Respecto a la foto compartida ayer por el Presidente en sus redes sociales con la imagen de la Casa Rosada y una bandera argentina con la inscripción "no la ven", Grabois replicó: "No es un problema de verla o no verla, él tiene todo el derecho del mundo a tener sus ideas, el problema es que un DNU tiene que tener necesidad y urgencia y acá la única urgencia que hay es la del bolsillo de los trabajadores y de los argentinos que están en un 50% de pobreza".

Sobre la posibilidad de que ante un rechazo del DNU vía legislativa o judicial el Presidente acceda a llamar a un plebiscito -según declaraciones de ayer de Milei en un entrevista televisiva- Grabois planteó que "no lo asusta lo plebiscitario" pero cuestionó si "las reglas serán las mismas a futuro".

"Si el día de mañana me toca ser presidente y defino una reforma agraria, una reforma urbana, poner topes a los precios de los alquileres, nacionalizar empresas estratégicas y lo hago por DNU ¿También voy a poder hacerlo?", ejemplificó.

Y agregó: "Advierto a los sectores del poder económico que si van a aceptar un modelo monárquico porque hoy es a favor de ellos, mañana puede ser en contra".

"Si Milei quiere estar dentro de los márgenes de la Constitución tiene que dar de baja ese DNU, mandar sus leyes al Congreso y ver qué se discute en el parlamento, lo que no puede hacer es seguir sosteniendo una medida ilegal e ilegítima que lo pone a él en una situación de ilegalidad", completó.