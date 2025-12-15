YPF baja el precio de las naftas: cuándo se aplica el descuento anunciado por Horacio Marín

La medida, que variará según la región, busca impactar la inflación de diciembre. Cuánto será la reducción del precio promedio en Argentina

Horacio Marín, CEO de YPF anunció que las naftas bajarán su precio

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, anunció una reducción promedio de 2% en el precio de las naftas en Argentina , que se implementará de forma gradual esta semana. La medida, que variará según la región debido al criterio de microprecios utilizado por la compañía, busca impactar la inflación de diciembre.

Marín explicó que la reducción no será homogénea en todo el país, sino que se ajustará a las diferencias estructurales entre regiones.

Hoy estuve en el programa de @majulluis en @lanacionmas y anuncié una baja promedio del 2% en los precios de las naftas. Esta reducción la vamos a implementar con el micropricing, una herramienta que nos permite administrar los precios según la oferta y la demanda de manera más… pic.twitter.com/BR3kVypz0E

Esta estrategia forma parte de una política de precios que él describe como un "acuerdo de honestidad con los consumidores".

YPF continuará monitoreando factores como el precio internacional del crudo, el tipo de cambio y los costos logísticos para determinar los precios.

Sobre el gasoil, Marín mencionó que la situación es diferente, indicando que habrá aumentos en algunos tipos de productos.