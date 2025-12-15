Uno Santa Fe | El País | precio

YPF baja el precio de las naftas: cuándo se aplica el descuento anunciado por Horacio Marín

La medida, que variará según la región, busca impactar la inflación de diciembre. Cuánto será la reducción del precio promedio en Argentina

15 de diciembre 2025 · 09:55hs
Horacio Marín

Horacio Marín, CEO de YPF anunció que las naftas bajarán su precio

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, anunció una reducción promedio de 2% en el precio de las naftas en Argentina, que se implementará de forma gradual esta semana. La medida, que variará según la región debido al criterio de microprecios utilizado por la compañía, busca impactar la inflación de diciembre.

naftas combustibles aumento YPF.jpg
Combustibles de YPF

Combustibles de YPF

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/HoracioMarin_ok/status/2000386698035744984&partner=&hide_thread=false

Marín explicó que la reducción no será homogénea en todo el país, sino que se ajustará a las diferencias estructurales entre regiones.

Esta estrategia forma parte de una política de precios que él describe como un "acuerdo de honestidad con los consumidores".

YPF continuará monitoreando factores como el precio internacional del crudo, el tipo de cambio y los costos logísticos para determinar los precios.

Sobre el gasoil, Marín mencionó que la situación es diferente, indicando que habrá aumentos en algunos tipos de productos.

precio naftas microprecios YPF Inflación Argentina
Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: Anhelo con toda mi alma tener una familia

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: Anhelo con toda mi alma tener una familia

Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su vivienda

¿Censura o modernización? La reforma del Código Penal en la mira por el riesgo a la libertad de expresión

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón apunta la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

El extremo que Colón tiene en la mira y por el cual busca avanzar

Andrés Yllana, el elegido para ser nuevo DT de San Martín de Tucumán

Kimberley se quedó con el Clausura del Promocional en un final para el infarto

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

