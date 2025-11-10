Uno Santa Fe | El País | tradición

Hoy es el Día de la Tradición: por qué se celebra el 10 de noviembre

El Día de la Tradición se celebra en la Argentina, como todos los años, este lunes 10 de noviembre. Cuál es el origen y quién fue José Hernández

10 de noviembre 2025 · 09:28hs
Hoy se celebra el Día de la Tradición en Argentina

Hoy se celebra el Día de la Tradición en Argentina

El Día de la Tradición se celebra este lunes 10 de noviembre en la Argentina, como todos los años. En esta jornada se conmemora el natalicio del escritor José Hernández, autor del Martín Fierro.

Día de la Tradición: por qué se celebra hoy, lunes 10 de noviembre

El Día de la Tradición se celebra en la Argentina debido a que Hernández, creador del Martín Fierro, nació el 10 de noviembre de 1834. La celebración se hizo oficial en 1939, cuando el Congreso aprobó la Ley N.º 4.756, cuyos autores, Edgardo J. Míguenz y Atilio Roncoroni, reconocieron el pedido de la Agrupación Bases, que expresaba las ideas del periodista y poeta costumbrista Francisco Timpone, para homenajear y celebrar las tradiciones gauchas en la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, fue más tarde con la Ley Nacional N.° 21.154 de 1975, cuando ya de forma definitiva se consagró aquella fecha conmemorativa para todo el territorio argentino.

Día de la Tradición: quién fue el periodista, escritor y político José Hernández

Hernández nació el 10 de noviembre de 1834, en los caseríos de Perdriel, en la chacra de su tío Juan Martín de Pueyrredón. Estudió en el Liceo de San Telmo y en 1846, viajó con su familia al sur de la provincia de Buenos Aires, donde se familiarizó con la vida rural y las costumbres de aquel personaje tan autóctono de la región: el gaucho.

tradición José Hernández Martín Fierro

Las luchas políticas también caracterizaron su vida: en 1858, con 24 años y junto con varios opositores contra el gobierno de Alsina emigró a Paraná; participó en la Batalla de Cepeda y también en la de Pavón, del bando de Urquiza. Fue también un momento en el que comenzó su labor periodística y lo hizo en el periódico Nacional Argentino, con una serie de artículos en los que condenaba el asesinato de Vicente Peñaloza. Luego, se publicaron en forma de libro, en 1863, con el título de Vida del gaucho.

El compromiso político de José Hernández lo llevo a ser diputado provincial y en 1880, ya como presidente de la Cámara de Diputados, fue un gran defensor del proyecto de federalización, por el cual Buenos Aires pasó a ser la capital del país. En 1881 fue elegido senador provincial y logró mantenerse en el cargo hasta 1885, un año antes de su muerte, el 21 de octubre de 1886, a los 51 años.

Día de la Tradición: de qué trata el Martín Fierro?

El gaucho Martín Fierro es un poema en el que el protagonista homónimo cuenta sus desdichas, que representan las de todos los gauchos en las últimas décadas del siglo XIX. En su canto, Fierro se presenta como un payador que hace alardes de sus destrezas musicales y de su bravura para afrontar los conflictos. También interpela a sus oyentes a través de sus lamentos, buscando a su modo una forma de denunciar las injusticias padeció.

tradición noviembre Argentina José Hernández Martín Fierro
Noticias relacionadas
La clase media argentina, objeto del nuevo estudio de la Fundación Pensar

Un informe de la Fundación Pensar desnuda la resiliencia de la clase media y su transformación

En un discurso con fuerte tono ideológico, Javier Milei convocó a formar un gran consenso capitalista en Argentina y una gran coalición del crecimiento.

Milei desde Miami: "Vamos a hacer Argentina y América Great Again con un gran consenso capitalista"

El gobierno confirmó que Argentina comprará submarinos y buques a Francia

El gobierno confirmó que Argentina comprará submarinos y buques a Francia

Un nuevo juicio para la ya condenada Cristina Kirchner

Cristina Kirchner: arranca el juicio por la causa de los cuadernos de las coimas

Lo último

Estos son los afortunados que salieron sorteados este lunes y se quedan con uno de los Créditos Nidos

Estos son los afortunados que salieron sorteados este lunes y se quedan con uno de los Créditos Nidos

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Último Momento
Estos son los afortunados que salieron sorteados este lunes y se quedan con uno de los Créditos Nidos

Estos son los afortunados que salieron sorteados este lunes y se quedan con uno de los Créditos Nidos

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

Ovación
Medrán, sin cassette: Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista

Medrán, sin cassette: "Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista"

Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: Fue un papelón para favorecer a Barracas Central

Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: "Fue un papelón para favorecer a Barracas Central"

Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Alessio, tras la victoria de Unión en Santiago: Este equipo mostró carácter y madurez

Alessio, tras la victoria de Unión en Santiago: "Este equipo mostró carácter y madurez"

Torneo Oficial Prefederal: se vienen las semifinales del certamen

Torneo Oficial Prefederal: se vienen las semifinales del certamen

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Superlógico el tributo redondo llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL

Superlógico "el tributo redondo" llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL