Torneo Oficial Prefederal: se vienen las semifinales del certamen
Este martes arrancarán las semifinales del Torneo Oficial Prefederal, con los duelos en el Húngaro Crespi y el Pepote Spies. Todo el programa de la semana.
Por Ovación
10 de noviembre 2025 · 10:49hs
Por otra parte se iniciarán las llaves para determinar posiciones del quinto al octavo puesto.
Asimismo se completará la primera rueda del cuadrangular repechaje.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - SEMIFINALES - JUEGO 1
Martes 11 de noviembre
21.30 Almagro A vs. Alma Juniors
21.30 Gimnasia vs. Sanjustino (canal Youtube ASB)
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - RONDA DEL 5° AL 8° PUESTO - JUEGO 1
Martes 11 de noviembre
21.30 Unión A vs. Banco Provincial
Miércoles 12 de noviembre
21.30 Unión B vs. Rivadavia Juniors
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUADRANGULAR REPECHAJE - FECHA 3
Miércoles 12 de noviembre
21.30 El Quillá vs. CUST A
Jueves 13 de noviembre
21.30 Colón (SJ) vs. Regatas (SF)
Fuente: ASB