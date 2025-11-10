Torneo Oficial Prefederal: se vienen las semifinales del certamen

Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Este martes arrancarán las semifinales del Torneo Oficial Prefederal, con los duelos en el Húngaro Crespi y el Pepote Spies. Todo el programa de la semana.

10 de noviembre 2025 · 10:49hs
El próximo martes 11 de noviembre, en el Húngaro Crespi y el Pepote Spies se jugarán los primeros puntos de las series semifinales del Torneo Oficial Prederal, pautadas al mejor de tres duelos.

Por otra parte se iniciarán las llaves para determinar posiciones del quinto al octavo puesto.

Asimismo se completará la primera rueda del cuadrangular repechaje.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - SEMIFINALES - JUEGO 1

Martes 11 de noviembre

21.30 Almagro A vs. Alma Juniors

21.30 Gimnasia vs. Sanjustino (canal Youtube ASB)

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - RONDA DEL 5° AL 8° PUESTO - JUEGO 1

Martes 11 de noviembre

21.30 Unión A vs. Banco Provincial

Miércoles 12 de noviembre

21.30 Unión B vs. Rivadavia Juniors

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUADRANGULAR REPECHAJE - FECHA 3

Miércoles 12 de noviembre

21.30 El Quillá vs. CUST A

Jueves 13 de noviembre

21.30 Colón (SJ) vs. Regatas (SF)

Fuente: ASB

