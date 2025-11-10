Uno Santa Fe | Ovación | Sanjustino

Sanjustino cerró la primera etapa invicto en el Regional Amateur

Por el Regional Amateur, Sanjustino obtuvo su segunda victoria como local, y Colón de San Justo igualó como visitante en terrenos paivenses.

10 de noviembre 2025 · 09:32hs
Sanjustino tuvo un domingo positivo en el Regional Amateur.

Por la tercera fecha de la Zona 9 de la región Litoral Sur del Regional Amateur, en el Predio Sur de Laguna Paiva, Colón de San Justo empató sin goles ante Alumni de esa localidad. En simultáneo pero en el Coloso del Oeste, Sanjustino le ganó 3 a 1 a Central San Javier con goles de Matías Benegas por duplicado y de Alexis Camargo. Para los sanjavierinos convirtió Franco Díaz. El próximo fin de semana se jugará la cuarta jornada del certamen nacional, donde el Rojo será anfitrión del Verde.

El Albiverde cerró la primera etapa de su zona invicto, le ganó a Central San Javier. Comenzó ganando con una jugada hilvanada por la derecha con Macellari centrando para Camargol, el Bebu, metió un cabezazo cruzado en el 1er palo, y metió su tercer gol consecutivo con la casaca Matadora.

En el complemento, los costeros empataron con gol de Vivas, pero dos minutos más tarde, Matute Benegas hizo un gol de otro partido, aprovechó que Pérez dejó picar la pelota, le ganó en velocidad, y a 20 metros del arco remató por sobre la humanidad de Valdez.

A los 33' Rofkopf entró enchufado, desbordó por izquierda y le sirvió el gol a Matute para cerrar un partido complicado.

Sanjustino, a un paso de la siguiente ronda en el Regional Amategur

Con este resultado, Sanjustino cierra la primera parte como puntero con 7pts, aventajando al segundo por 3 que es el otro equipo de la ciudad, a quien debe enfrentar el próximo domingo.

El Matador está a pasos de clasificar y el domingo puede generar otro partido histórico.

