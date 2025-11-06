Uno Santa Fe | El País | cristina kirchner

Cristina Kirchner: arranca el juicio por la causa de los cuadernos de las coimas

Inicia el juicio por los Cuadernos. Cristina Kirchner y 86 más serán juzgados por asociación ilícita

6 de noviembre 2025 · 08:30hs
Un nuevo juicio para la ya condenada Cristina Kirchner

Un nuevo juicio para la ya condenada Cristina Kirchner

El esperado juicio oral y público por la Causa Cuadernos comenzará este jueves. La expresidenta Cristina Kirchner (ya condenada por otra causa) será juzgada junto a otros 86 acusados, entre exfuncionarios y empresarios. En una decisión clave del Tribunal Oral Federal 7, el inicio del debate será transmitido en vivo por YouTube y se realizará por Zoom.

causa cuadernos Cristina Kirchner condenada juicio YouTube Zoom

De qué acusan a Cristina Kirchner y los empresarios

La fiscal general Fabiana León calificó el caso como "el paradigma de la gran corrupción". En total, serán juzgados la expresidenta, 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes.

La principal acusación es haber integrado una asociación ilícita que operaba desde el Poder Ejecutivo para recaudar sobornos (cohecho) de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos con el Estado.

El caso se originó en 2018 con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien se convirtió en "imputado colaborador" (o "arrepentido").

Cómo ver el juicio en vivo en YouTube

El juicio estará a cargo de los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

  • Cuándo empieza: este jueves 6 de noviembre.
  • Dónde verlo: será transmitido de forma pública y "libre" por el canal de YouTube del Consejo de la Magistratura.
  • Cómo sigue: durante el primer mes (todos los jueves hasta el 11 de diciembre), las audiencias se dedicarán exclusivamente a la lectura de la acusación fiscal. A partir del 3 de marzo de 2026, las audiencias se realizarán los martes y jueves.
Embed

La estrategia de las defensas

Se espera que durante el debate, las defensas vuelvan a cuestionar la autenticidad de los cuadernos. Si bien un peritaje ratificó su validez, se insistirá en las "alteraciones, sobreescrituras y tachaduras".

Además, se descontaba que se cuestionará el inicio de la causa (acusando un "forum shopping" del fallecido juez Claudio Bonadio) y la supuesta coacción que denunciaron varios empresarios que se acogieron a la figura del "arrepentido".

Respondió Cristina Kirchner en X

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1986407004483567757&partner=&hide_thread=false

cristina kirchner Cuadernos YouTube juicio Zoom
Noticias relacionadas
sergio roitberg presenta somos otros, una invitacion a asumir el cambio en tiempos de disrupcion

Sergio Roitberg presenta Somos otros, una invitación a asumir el cambio en tiempos de disrupción

El presidente Javier Milei viaja de nuevo a Estados Unidos

Javier Milei inicia su viaje número 14 a Estados Unidos y suma una escala en Bolivia

adorni se reunio con guillermo francos para coordinar la transicion en la jefatura de gabinete

Adorni se reunió con Guillermo Francos para coordinar la transición en la jefatura de Gabinete

Javier Milei designó a Diego Santilli como el nuevo ministro del Interior.

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Lo último

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Último Momento
Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

Ovación
El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Unión para siempre: el club relanza la campaña para socios vitalicios

"Unión para siempre": el club relanza la campaña para socios vitalicios

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos