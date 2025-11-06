Cristina Kirchner: arranca el juicio por la causa de los cuadernos de las coimas

Inicia el juicio por los Cuadernos. Cristina Kirchner y 86 más serán juzgados por asociación ilícita

El esperado juicio oral y público por la Causa Cuadernos comenzará este jueves. La expresidenta Cristina Kirchner (ya condenada por otra causa) será juzgada junto a otros 86 acusados, entre exfuncionarios y empresarios. En una decisión clave del Tribunal Oral Federal 7 , el inicio del debate será transmitido en vivo por YouTube y se realizará por Zoom .

La fiscal general Fabiana León calificó el caso como "el paradigma de la gran corrupción". En total, serán juzgados la expresidenta, 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes.

La principal acusación es haber integrado una asociación ilícita que operaba desde el Poder Ejecutivo para recaudar sobornos (cohecho) de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos con el Estado.

El caso se originó en 2018 con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien se convirtió en "imputado colaborador" (o "arrepentido").

Cómo ver el juicio en vivo en YouTube

El juicio estará a cargo de los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

Cuándo empieza: este jueves 6 de noviembre.

Dónde verlo: será transmitido de forma pública y "libre" por el canal de YouTube del Consejo de la Magistratura.

Cómo sigue: durante el primer mes (todos los jueves hasta el 11 de diciembre), las audiencias se dedicarán exclusivamente a la lectura de la acusación fiscal. A partir del 3 de marzo de 2026, las audiencias se realizarán los martes y jueves.

La estrategia de las defensas

Se espera que durante el debate, las defensas vuelvan a cuestionar la autenticidad de los cuadernos. Si bien un peritaje ratificó su validez, se insistirá en las "alteraciones, sobreescrituras y tachaduras".

Además, se descontaba que se cuestionará el inicio de la causa (acusando un "forum shopping" del fallecido juez Claudio Bonadio) y la supuesta coacción que denunciaron varios empresarios que se acogieron a la figura del "arrepentido".

Respondió Cristina Kirchner en X