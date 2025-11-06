Uno Santa Fe | El País | Milei

Milei desde Miami: "Vamos a hacer Argentina y América Great Again con un gran consenso capitalista"

En un discurso con fuerte tono ideológico, el mandatario convocó a formar "un gran consenso capitalista en Argentina" y una "gran coalición del crecimiento".

6 de noviembre 2025
El presidente Javier Milei expuso hoy en el American Business Forum en Miami, donde agradeció a su "amigo" Donald Trump y aseguró: "Absolutamente que vamos a hacer Argentina y América Great Again. Y no se dejen intimidar por algunos resultados locales".

Milei dedicó la mayor parte de su intervención a una defensa moral del capitalismo, criticando la intervención estatal. Afirmó que el Estado se expande bajo la excusa de la "justicia social" hasta llegar al "control total", es decir, el "comunismo". "El capitalismo no es mal alguno, sino que es la forma que toma la verdadera justicia en este mundo", sentenció.

Sostuvo que el sistema capitalista "no solo es más productivo, sino que es el único que está de mano de la moral y de la ética, no como el sistema asesino de ellos".

El presidente celebró la "victoria histórica en las elecciones legislativas" , asegurando que "dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado, ya no quieren más socialismo del siglo XXI, ya se dieron cuenta de la mentira".

Culpó a la oposición por los "meses muy duros" previos, denunciando un "golpe económico que la oposición intentó llevar a cabo desde el congreso" que "ralentizó" la economía.

En esa línea, Milei destacó la reacción del mercado tras los comicios: "El mercado argentino, tuvo su mayor suba histórica en un día, su mayor suba histórica en una semana y sigue subiendo" , y el riesgo país bajó "más de 400 puntos".

Atribuyó la volatilidad previa al "riesgo kuka, o sea el riesgo kirchnerista, o sea el riesgo del socialismo" , y mencionó que el socialismo "en algún lugar de la costa Este ha entrado. Se disfrazan de corderos y son peor que el peor de los rapaces lobos".

Milei afirmó que su plan de estabilización tuvo "consenso social, sí, pero sin consenso político. Tenemos la vocación de alinear a todos los actores pro-capitalistas del país que representan al menos dos tercios de nuestra sociedad".

Anunció que a partir de diciembre tendrán "el congreso más reformista de la historia argentina" , asegurando que ya cuentan "con el tercio necesario para sostener nuestros decretos y vetos" y que buscarán mayoría para una "modernización laboral" , "baja de impuestos" y reformas penales. "En Argentina, el que las hace, las paga".

Finalmente, el presidente agradeció a la administración Trump "por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina, cuatro veces superior al anterior" y cerró su discurso con las arengas: "¡Viva la libertad carajo! ¡Make America Great Again!".

