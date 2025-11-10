Alessio, tras la victoria de Unión en Santiago: "Este equipo mostró carácter y madurez"

Ignacio Alessio, capitán y figura de Unión en el triunfo ante Quimsa en Santiago del Estero, se refirió al momento del equipo: "Era supernecesario".

El Unión de Maximiliano Seigorman volvió a sonreír en la Liga Nacional de Básquet, y lo hizo nada menos que en una de las canchas más difíciles del país. En Santiago del Estero, el Tatengue derrotó a Quimsa por 86-76, en una actuación convincente y llena de energía colectiva.

La gran figura fue Ignacio Alessio , capitán y referente, que firmó una planilla de 27 puntos y se erigió como el líder emocional de una noche redonda para los santafesinos.

Tras el encuentro, el interno analizó la importancia del triunfo en diálogo con LT10 (AM 1020): “Fue una victoria súper necesaria para la confianza del grupo. Veníamos de un partido muy frustrante hace apenas 48 horas, donde nada nos salía, pero sabíamos que no éramos eso. Cuando nos conectamos, cuando nos hablamos y tiramos todos para el mismo lado, aparecen las cosas buenas”.

La autocrítica del capitán de Unión

El experimentado pivote subrayó el compromiso y la autocrítica del plantel: “Ayer entrenamos fuerte, con actitud, sabiendo que teníamos que cambiar la imagen. Hoy lo hicimos en una cancha muy difícil y ante un rival durísimo. Estoy orgulloso de este grupo, de cómo reaccionamos y de la clase de personas que hay en el equipo”.

Alessio también se refirió al proceso que atraviesa Unión en este arranque de temporada: “Estamos en construcción. Hay jugadores nuevos, chicos que se están adaptando a la categoría y a lo que pide el cuerpo técnico. Necesitamos tiempo, paciencia y seguir construyendo la química que nos hace fuertes”.

En otro tramo de la entrevista, el capitán destacó el salto competitivo que se vive en la Liga: “Cada año se hace más exigente, más físico, más táctico. No hay margen para relajarse. Todos los equipos compiten, todos pueden ganar en cualquier cancha. Por eso este tipo de victorias valen mucho”.

Con la serenidad que lo caracteriza, Nacho Alessio cerró su testimonio con un mensaje claro: “Hoy dimos un paso adelante. Nos demostramos que si estamos conectados y confiamos en lo que hacemos, podemos competir con cualquiera. Este es el camino”.

El triunfo en Santiago del Estero dejó algo más que dos puntos: devolvió confianza, unión y señales de crecimiento para un Tatengue que busca consolidarse en la elite del básquet argentino.