Plazos fijos y tasas de interés: cuánto pagan bancos y billeteras virtuales

Algunos bancos grandes pagan 27% (2% mensual), al límite de la inflación. Reba y Banco Meridian ofrecen hasta 37% y 36% anual

La reciente baja de la tasa de interés impulsada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) provocó que la mayoría de los bancos reduzca la retribución que ofrecen por los plazos fijos . Un relevamiento muestra que en muchos casos, los rendimientos quedan en terreno negativo contra la inflación.

Actualmente, constituir un plazo fijo en algunos bancos otorga una Tasa Nominal Anual (TNA) del 27%, lo que representa 2% mensual. Este porcentaje se encuentra muy en línea con la inflación esperada para los próximos 30 días, lo que significa que el ahorrista podría llegar a perder poder adquisitivo.

ahorro plazo fijo bancos billeteras virtuales tasas de interés

Bancos que pagan más y los que pagan menos

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos:

Los que más pagan:

Banco Nación: 33% TNA (2,4% mensual).

Banco Macro: 33% TNA (2,4% mensual).

ICBC: 32,25% TNA.

Banco Hipotecario: 31,5% TNA.

Los que menos pagan (27% TNA):

Banco Santander.

Banco Galicia.

Banco Provincia de Buenos Aires.

Banco BBVA.

Otros bancos con tasas más atractivas (por encima de 30%):

Reba Compañía Financiera S.A.: 37% TNA.

Banco Meridian S. A.: 36% TNA.

Banco CMF S.A.: 35% TNA.

Banco del Sol S.A.: 35% TNA.

Bibank S. A.: 35% TNA.

Banco Provincia de Córdoba S.A.: 34,5% TNA.

Banco Bica S. A.: 34% TNA.

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 34% TNA.

Banco de Corrientes S. A.: 33% TNA.

Banco del Chubut S. A.: 33% TNA.

Banco Comafi S. A.: 32% TNA.

Banco Dino S. A.: 32% TNA.

Banco Julio S. A.: 32% TNA.

Las tasas que pagan la billeteras virtuales

A día de hoy (10 de noviembre de 2025), las tasas de interés nominal anual (TNA) de las billeteras virtuales en Argentina varían, liderando Ualá y Naranja X con las tasas más competitivas del mercado para cuentas remuneradas.

Las tasas aproximadas son las siguientes

Ualá: Paga una TNA de 40%, la más alta.

Naranja X: Ofrece una TNA en torno a 39%, con un límite de rendimiento para depósitos de hasta $800.000.

Cocos (FCI RM): Su fondo común de inversión ofrece un rendimiento cercano al 35% de TNA.

Prex Argentina (FCI MM): Ofrece una TNA de aproximadamente 34,71%.

Mercado Pago: Su rendimiento se encuentra en 38,3%.

Es importante notar que estas tasas son nominales anuales (TNA) y pueden cambiar diariamente, ya que dependen de los instrumentos en los que invierten (como cauciones bursátiles o plazos fijos). Además, algunas billeteras pueden aplicar límites a la cantidad de dinero que genera rendimiento.