Milei redobló sus críticas contra Villarruel y la calificó de "opositora al Gobierno"

El Presidente cuestionó las declaraciones de la vicepresidenta, aseguró que replica "argumentos kirchneristas" y volvió a reprocharle sus reuniones con gobernadores opositores y su visita a Isabel Perón en España.

Javier Milei calificó a Victoria Villarruel de "opositora al Gobierno" y criticó sus "argumentos kirchneristas".

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y profundizó la distancia política que mantiene con ella desde hace meses. En declaraciones radiales, el mandatario la definió como una "opositora al Gobierno" y sostuvo que sus recientes declaraciones "parecen replicar argumentos kirchneristas".

La respuesta del jefe de Estado llegó luego de que Villarruel manifestara públicamente que le preocupa que Milei "replique insensateces e inventos" tanto en la Argentina como en el exterior, en referencia a publicaciones realizadas por el Presidente en redes sociales.

"Es una figura intrascendente"

Durante la entrevista, Milei minimizó el rol político de su compañera de fórmula y sostuvo que se convirtió en una figura "intrascendente" dentro del oficialismo.

Además, aseguró que algunas de sus expresiones generaron tensión diplomática con el Reino Unido al referirse a la cuestión Malvinas durante el partido por las semifinales del Mundial entre Argentina e Inglaterra.

"Con las declaraciones que hace parece replicar argumentos kirchneristas y generaron tensión en Londres; hubo comunicación con ese país", afirmó el mandatario.

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En otro tramo de sus declaraciones, Milei volvió a defender su estilo de conducción y respondió a las críticas sobre su comportamiento.

"Antes de cambiar la realidad, tildaron de loco; los enamorados del statu quo tratan de loco al que quiere cambiar las cosas", sostuvo.

Reproches por sus reuniones políticas

El Presidente también cuestionó la agenda política de Villarruel y volvió a criticar sus encuentros con dirigentes de la oposición.

Entre ellos mencionó a los gobernadores Gildo Insfrán, de Formosa, y Ricardo Quintela, de La Rioja, además de la visita que la vicepresidenta realizó en Madrid a la expresidenta María Estela Martínez de Perón.

"Probablemente tenga algunas definiciones bastante raras, cosas de la casta como Insfrán, Quintela o abrazarse a Isabel Perón, que es la economía del Rodrigazo, que multiplicó por seis la inflación, multiplicó por seis los pobres y que políticamente era el modelo de la Triple A", expresó.

Finalmente, Milei cerró con otra referencia a las críticas que recibe por su gestión: "Que me digan loco por querer cambiar la Argentina, una Argentina decadente, lo tomo como un halago".