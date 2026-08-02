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Milei confirmó que ya eligió a su compañero de fórmula para buscar la reelección

El Presidente aseguró que ya definió quién lo acompañará en la fórmula para las próximas elecciones, aunque evitó revelar su identidad. Además, volvió a insistir con la eliminación de las PASO y defendió el rumbo económico de su gestión.

2 de agosto 2026 · 16:10hs
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Milei definió: el Presidente ya eligió a su compañero de fórmula para la reelección

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Milei definió: el Presidente ya eligió a su compañero de fórmula para la reelección, pero no reveló su identidad.

El presidente Javier Milei confirmó que ya tiene definido quién será su compañero de fórmula para competir por la reelección en los próximos comicios, aunque decidió no dar a conocer el nombre del elegido.

La revelación fue realizada durante una entrevista concedida al Diario Río Negro, en la que también ratificó la postura del Gobierno nacional de impulsar la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al considerar que representan un gasto innecesario para el Estado.

Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento”, sostuvo el mandatario al ser consultado sobre el armado electoral del oficialismo.

Críticas a las PASO

En la misma entrevista, Milei reiteró su rechazo al sistema de elecciones primarias y aseguró que su eliminación continúa siendo uno de los objetivos políticos del Gobierno.

Desde incluso antes de ser Presidente estoy en contra de las PASO. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro”, afirmó.

Además, sostuvo que el mecanismo implica un elevado costo para las cuentas públicas.

Como si esto fuera poco, le cuestan al pagador de impuestos 250 millones de dólares al año. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe”, expresó.

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Defensa del rumbo económico

Durante la entrevista, el jefe de Estado también hizo un balance de la marcha de la economía y aseguró que las reformas implementadas por su administración sentaron las bases para un período de crecimiento sostenido.

Logramos y defendimos a rajatabla el superávit fiscal, bajamos la inflación, sacamos el cepo y las reservas se recomponen, mientras reconstruimos la credibilidad argentina pagando todas y cada una de nuestras obligaciones”, señaló.

Según Milei, estas medidas permitieron revertir años de desequilibrios macroeconómicos y consolidar un escenario de mayor estabilidad económica de cara a los próximos años.

Milei reelección compañeros Paso
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