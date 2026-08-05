El Vaticano confirmó la visita del papa León XIV a la Argentina: cuándo llegará y qué ciudades recorrerá

La Santa Sede anunció que León XIV estará en Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre. El viaje forma parte de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre próximo, según se confirmó este miércoles desde el Vaticano en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas .

"El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede , Matteo Bruni , informó este 5 de agosto que 'el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026 , aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países', señaló el escrito.

Comunicado visita Papa León XIV gentileza

Asimismo, añadió: "Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre".

Si bien se indicó que "el programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo", se confirmó que la gira comenzará el 6 de noviembre en Uruguay, donde el Papa permanecerá hasta el día 8, cuando llegará a la Argentina. Durante su estadía recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de partir el 11 de noviembre.

Luego, el Sumo Pontífice se trasladará a Perú para completar el tramo final de su gira. Allí permanecerá desde el 11 hasta el 17 de noviembre, en la etapa más extensa del viaje, con siete días de estadía, frente a los tres previstos en Uruguay y los cuatro programados en Argentina.

• LEER MÁS: Histórica postulación: Pullaro invitó formalmente al papa León XIV a visitar a Rosario en noviembre