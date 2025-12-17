Uno Santa Fe | El País | Javier Milei

Javier Milei, empeñado en enterrar las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad

Con un artículo incorporado a último momento en el dictamen de mayoría, Javier Milei busca derogar las leyes que el Congreso había ratificado tras sus vetos

17 de diciembre 2025 · 11:16hs
Javier Milei

Javier Milei, empeñado en derogar las leyes ya sancionadas por el Congreso

En lo que representa una de las maniobras políticas más audaces de la gestión de Javier Milei, el proyecto de Presupuesto 2026 dejó de ser una mera hoja de ruta económica para convertirse en una herramienta de ofensiva legislativa, con la inclusión del Artículo 75 en el dictamen de mayoría.

Javier Milei presupuesto 2026 proyecto

El Ejecutivo no solo busca equilibrar las cuentas públicas, sino también anular de forma definitiva las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad. Estas normativas, que meses atrás fueron el epicentro de masivas movilizaciones sociales y que el Congreso logró blindar frente a los vetos del Presidente, vuelven ahora al centro de la escena.

La estrategia oficialista pone a prueba la disciplina de sus aliados en Diputados y abre un nuevo interrogante constitucional: ¿puede una ley de presupuesto de mayoría simple borrar conquistas legislativas que requirieron mayorías especiales para su insistencia?

Una estrategia legislativa directa en el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026

A último momento, el oficialismo incorporó el Artículo 75 en el dictamen que se debate hoy miércoles 17 de diciembre en la Cámara de Diputados. Este artículo propone explícitamente la derogación de:

  • Ley 27.795: Ley de Financiamiento Universitario.
  • Ley 27.793: Ley de Emergencia en Discapacidad.
  • También se incluye la quita de fondos específicos para la Ley Garrahan (Emergencia Pediátrica).

Las posibilidades de éxito del Gobierno dependen de la disciplina de sus aliados, ya que estas leyes fueron aprobadas originalmente con mayorías muy amplias (incluso superando los dos tercios para rechazar los vetos presidenciales previos).

En Diputados, el Gobierno logró el dictamen de mayoría con 28 firmas (algunas en disidencia) gracias al apoyo del PRO, sectores de la UCR, el MID e Innovación Federal. Si estos bloques mantienen su apoyo en el recinto bajo el argumento de "darle previsibilidad económica al país", el Gobierno tiene altas chances de obtener la media sanción.

El punto débil es la votación en particular: muchos diputados que están a favor del presupuesto general han manifestado que votarán en contra del Artículo 75. Al ser temas de alta sensibilidad social, existe el riesgo para el Gobierno de que el presupuesto se apruebe en general, pero que este artículo específico sea rechazado por el voto transversal de la oposición.

Obstáculos principales al proyecto de Javier Milei

Contradicción legislativa: dado que estas leyes fueron ratificadas por el Congreso tras los vetos de Milei (insistencia con el 2/3), derogarlas ahora por mayoría simple a través de una ley de presupuesto es cuestionado por juristas y bloques opositores como una maniobra inconstitucional.

Presión social y judicial: existe un amparo colectivo vigente respecto a la ley de discapacidad. Además, la comunidad universitaria (rectores, sindicatos y estudiantes) ya ha declarado que el presupuesto planteado es "insuficiente" y que la derogación es una "provocación" que compromete el ciclo lectivo 2026.

El Gobierno tiene la llave para la media sanción en Diputados gracias a sus alianzas, pero la derogación efectiva de estas leyes específicas podría caerse durante la votación artículo por artículo si los legisladores aliados sienten la presión de sus provincias y de los sectores afectados.

Javier Milei leyes Presupuesto 2026 proyecto
