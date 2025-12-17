Controles viales: qué documentación hay que llevar para circular por las rutas argentinas

Con el aumento del tránsito en verano, se refuerzan los controles en las rutas. Los requisitos siguen siendo los mismos que fija la Ley Nacional de Tránsito

Controles en rutas argentinas por el comienzo de las vacaciones de verano

La temporada de verano es uno de los períodos de mayor movimiento en las rutas argentinas . En ese contexto, se intensifican los controles policiales y viales en los principales corredores hacia los destinos turísticos.

Pese a las modificaciones implementadas durante 2024 y a algunos anuncios oficiales que generaron dudas entre los automovilistas, la documentación obligatoria para circular no se modificó y continúa siendo la establecida por la Ley Nacional de Tránsito 24.449, con la salvedad de que cada provincia puede sumar exigencias propias dentro de su jurisdicción.

controles rutas santa fe operativo verano.jpg Operativo de tránsito en las rutas llevados adelante por la Agencia Provincial de Seguridad Vial. gentileza

Qué documentación debe presentarse para circular

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Debe estar vigente y presentarse en formato físico.

Licencia Nacional de Conducir.

El carné habilitante válido es el digital, disponible en la aplicación Mi Argentina. No tiene vencimiento visible y cuenta con un código QR que se renueva automáticamente cada 24 horas. La licencia debe estar emitida por la misma jurisdicción que figura en el domicilio del DNI, un requisito cuyo incumplimiento puede derivar en infracciones o retención del carné.

Cédula de identificación del automotor.

La cédula del vehículo puede exhibirse de manera digital a través de la app Mi Argentina, aunque en algunas provincias se exige también el formato físico, por lo que se recomienda portar ambos.

En el caso de conductores que no sean titulares del vehículo, debe generarse la autorización de manejo en la misma aplicación oficial, trámite que puede realizarse en pocos minutos.

Seguro automotor.

Debe acreditarse la vigencia de la póliza y el tipo de cobertura. Generalmente se acepta en formato digital, ya sea mediante la aplicación o un certificado enviado por correo electrónico. Llevar impreso el último comprobante de pago puede resultar útil ante controles más estrictos.

Oblea de VTV, ITV o RTO.

La verificación técnica vehicular es obligatoria en todo el país y la oblea debe estar visible en el parabrisas. Circular con una oblea vencida constituye una infracción y según la provincia, puede implicar multa o la imposibilidad de continuar el viaje.

Comprobante de pago de patente.

Si bien no es exigible a nivel nacional, algunas jurisdicciones provinciales requieren acreditar el pago del impuesto automotor, por lo que se recomienda llevar el último comprobante.

Además de la documentación, el vehículo debe contar con ambas chapas patente colocadas en su posición original, visibles y legibles. Cualquier desgaste, adulteración u obstrucción parcial de números o letras es considerada infracción.

rutas argentinas controles verano

Desde octubre y noviembre, el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (DNRPA) normalizó la provisión de placas metálicas en todo el país. Por ese motivo, circular con patentes provisorias de papel fuera del plazo de vigencia autorizado también constituye una falta.