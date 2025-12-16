Un joven soldado granadero fue hallado muerto en la Quinta de Olivos En horas de la madrugada, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos encontró al joven aparentemente de un disparo 16 de diciembre 2025 · 11:46hs

El joven granadero fue hallado sin vida en la Quinta de Olivos

Un efectivo del personal militar, un joven granadero, que cumplía funciones de seguridad en la Residencia Presidencial de Olivos, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho.

La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente. Noticia en desarrollo...