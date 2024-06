La abuela de Loan habló de los que participaron del almuerzo y mencionó al "Pomberito", el duende "que esconde a las criaturas"

Catalina Peña es la abuela del niño y la dueña de la casa donde vieron por última vez al nene correntino el pasado 13 de junio. Habló sobre los detenidos y aclaró que la ex funcionaria municipal es "su prima segunda". Luego sorprendió al hacer mención a la figura mítica guaraní.

En una entrevista con TN, confirmó que en un principio dudó de Antonio Benítez , el tío del nene que fue el primer detenido . No obstante, luego aseveró que toda la gente del almuerzo, que tuvo lugar en su casa, "es de su confianza" y que no sabe qué pudo pasar con su nieto.

AHORA | Habla la abuela de Loan: "Mi hija me dijo hoy que la estoy hundiendo. Yo digo la verdad: yo no sabía que la criatura se perdió". pic.twitter.com/3KRqZiaOAl — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 25, 2024

Entre otras definiciones, la mujer contó que la ex funcionaria municipal, también presa, es su prima segunda por parte de su madre. Pero aseguró que no conocía al esposo, el ex militar de la Armada, al que la hipótesis lo señala como "el cerebro" del secuestro.

A su vez, en otro momento de la entrevista, Catalina se refirió a una figura mítica de la cultura guaraní.

"Me dijeron que el Pomberito se lleva las criaturas, que sale al mediodía, cuando calienta el sol. Antes decían que los padres y las madres no dejaran a las criaturas, que había mucha energía", dijo.