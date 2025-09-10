Uno Santa Fe | Ovación | Brasil

Brasil denunció irregularidades en la victoria de Bolivia por Eliminatorias

La Selección de Brasil cayó con Bolivia en la última fecha de las Eliminatorias y desde la Confederación apuntaron contra la organización del partido en El Alto

10 de septiembre 2025 · 17:31hs
Brasil denunció irregularidades en la victoria de Bolivia por Eliminatorias

La Selección de Brasil cayó 1 a 0 ante Bolivia en la última fecha de las Eliminatorias y desde la Confederación de Fútbol apuntaron contra la organización del partido en El Alto, donde acusaron a alcanzapelotas, árbitros y fuerzas de seguridad de conducta antideportiva.

La derrota de Brasil en los 4.000 metros de altitud de El Alto dejó un fuerte malestar en la delegación visitante, quien anunció que presentará una denuncia formal ante la Conmebol por lo sucedido en el duelo frente a Bolivia, donde denunció irregularidades en el manejo del encuentro.

• LEER MÁS: Cuándo y cómo se jugará el inédito Repechaje donde irá Bolivia

En redes sociales circularon imágenes y videos en los que se observa cómo alcanzapelotas ocultaban balones debajo de banquetas y detrás de carteles de publicidad, practica que, según los dirigentes brasileños, fue utilizada para entorpecer el desarrollo del juego.

Brasil, molesto por situaciones de partido ante Bolivia

Desde la delegación también aseguraron que en ciertos momentos se arrojaron pelotas al campo para interrumpir el partido.

Samuel Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, calificó el encuentro como “un auténtico desastre” y criticó duramente no solo el comportamiento de los alcanza pelotas, sino también a la terna arbitral y a la policía local: Vinimos a jugar al fútbol y lo que vimos fue completamente antideportivo, señaló.

El entrenador Carlo Ancelotti, por su parte, se mostró más moderado y remarcó que la altitud fue el factor que emparejó el desarrollo del partido y le permitió a Bolivia sostener el resultado que le dio la clasificación al repechaje.

La CBF adelantó que en su denuncia incluirá acusaciones por el mal trato del árbitro, amenazas de arresto al cuerpo técnico por parte de la policía boliviana, la falta de seguridad en el estadio y deficiencias en la infraestructura de los vestuarios.

Brasil Bolivia Eliminatorias
Noticias relacionadas
Bolivia está obligado a ganarle a Brasil y esperar una mano de Colombia.

Bolivia está obligada a ganarle a Brasil y esperar una ayuda de Colombia

Martín Palermo se convirtió en DT de Fortaleza.

Martín Palermo inicia su primera aventura en Brasil como DT de Fortaleza

brasil ya clasificado recibe a chile ultimo por las eliminatorias sudamericanas

Brasil ya clasificado recibe a Chile último por las Eliminatorias Sudamericanas

americup: argentina perdio en la final con brasil y es subcampeona

AmeriCup: Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona

Lo último

Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Entre consensos, rechazos y desafíos pendientes: los discursos de los jefes de bloque que cerraron la Convención Constituyente

Entre consensos, rechazos y desafíos pendientes: los discursos de los jefes de bloque que cerraron la Convención Constituyente

Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

Último Momento
Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Entre consensos, rechazos y desafíos pendientes: los discursos de los jefes de bloque que cerraron la Convención Constituyente

Entre consensos, rechazos y desafíos pendientes: los discursos de los jefes de bloque que cerraron la Convención Constituyente

Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

Brasil denunció irregularidades en la victoria de Bolivia por Eliminatorias

Brasil denunció irregularidades en la victoria de Bolivia por Eliminatorias

Una pesadilla sin fin: a Colón ya le hicieron nueve goles de cabeza en esta temporada

Una pesadilla sin fin: a Colón ya le hicieron nueve goles de cabeza en esta temporada

Ovación
Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Unión se quedó sin el negocio por la caída del pase de Kevin Zenón al CSKA Moscú

Unión se quedó sin el negocio por la caída del pase de Kevin Zenón al CSKA Moscú

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional