Uno Santa Fe | Santa Fe | inflación

Según el Indec, la inflación de agosto fue de 1,9% y acumula un 19,5% en lo que va del año

El Indec dio a conocer este miércoles la suba de precios del mes pasado. Acumuló 33,6% en los últimos doce meses.

10 de septiembre 2025 · 16:24hs
Según el Indec

Según el Indec, la inflación de agosto fue de 1,9% y acumula en lo que va del año un 19,5%
Según el Indec, la inflación de agosto fue de 1,9% y acumula un 19,5% en lo que va del año

Los precios aumentaron 1,9% en agosto, respecto de julio, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El Indice de Precios al Consumidor (IPC) acumularon un alza internual del 33,6% y un 19,5% en los ocho meses del 2025.

El dato fue menor a lo proyectado por los analistas que consulta el Banco Central (BCRA), quienes corrigieron al alza sus pronósticos en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), al calcularla en 2,1%.

La división con mayor alza mensual en agosto fue transporte (3,6%), mientras que la única con baja se registró en el castigado rubro prendas de vestir y calzado (-0,3%).

Bebidas alcohólicas y tabaco registró un incremento del 3,5%, restaurantes y hoteles 3,4%, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 2,7%, educación 2,5%, bienes y servicios varios 2,2% y comunicación 1,9%. Por debajo del promedio se ubicaron el rubro salud con un alza de 1,7%, alimentos y bebidas no alcholicas 1,4%, equipamiento y mantenimiento del hogar 0,9% y recreación y cultura 0,5%.

Aunque el parate en el consumo productor del ancla salarial intenta moderar la suba de precios, de todas formas la apreciación cambiaria registrada el último mes se trasladó al valor de los productos y servicios durante agosto. En julio el indicador también había marcado un incremento del 1,9%. El gobierno nacional logró un mes más que el IPC se ubique por debajo de la barrera psicológica del 2%.

La pobreza y la indigencia

El indice también publicó este miércoles que una familia -integrada por dos adultos y dos niños- necesitó durante agosto ingresos por $1.160.780 para no ser pobre y $520.529 para no estar bajo la línea de la indigencia. Durante agosto de 2025, la variación mensual tanto de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -que mide la indigencia- como de la Canasta Básica Total (CBT) -que mide la pobreza- fue de 1%.

La CBA y la CBT acumulan en el año incrementos del 15,8% y 13,3% respectivamente, y ambas registraron variaciones interanuales del 23,5%.

Los números de la semana

Con una mirada más optimista, a principio de semana se había conocido la inflación en la Ciudad de Buenos Aires. El indicador marcó una desaceleración, se ubicó en 1,6% en agosto desde el 1,9% que se había producido en julio, según informó la Dirección de Estadística porteña. De esta forma, en un año los precios subieron 37,4%, mientras que en el acumulado desde enero la suba es de 20%.

Por otra parte, también se difundió esta semana la inflación de los trabajadores que elabora el Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD). Subió1,6% en agosto y mostró así una desaceleración respecto al 2% registrado en julio. El análisis destaca que la moderada suba en alimentos (0,8%), pese a la depreciación del dólar del 5,4%, contribuyó a contener la inflación general, aunque rubros como transporte (+4%) impulsaron aumentos en hogares de mayores ingresos y masculinizados.

En términos interanuales, la inflación se ubicó en el 33,2%, el nivel más bajo desde diciembre de 2020. Durante los primeros ocho meses del año, la inflación acumulada es del 18,2%, lo que, de mantenerse este ritmo, proyectaría una inflación anual del 28,5%.

Para el director del CCD y ex ministro de Educación, Nicolás Trotta, “pese a la menor inflación, que era, según el gobierno, la clave para mejorar los ingresos e impulsar el crecimiento, los ingresos reales caen y la economía está para entrar en recesión”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1965852843048579570&partner=&hide_thread=false

NOTICIA EN DESARROLLO

inflación agosto Indec
Noticias relacionadas
En VIVO: la Convención Reformadora aprueba la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe

En VIVO: la Convención Reformadora aprueba la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe

Las exportaciones santafesinas tuvieron un leve incremento del 0,1% interanual según el último informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC)

Santa Fe incrementa sus exportaciones en julio con un fuerte impulso agroindustrial

La nueva Constitución provincial está lista

Artículo por artículo: este es el texto de la nueva Constitución de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe invita a adherirse a la TGI digital

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Lo último

Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Entre consensos, rechazos y desafíos pendientes: los discursos de los jefes de bloque que cerraron la Convención Constituyente

Entre consensos, rechazos y desafíos pendientes: los discursos de los jefes de bloque que cerraron la Convención Constituyente

Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

Último Momento
Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Entre consensos, rechazos y desafíos pendientes: los discursos de los jefes de bloque que cerraron la Convención Constituyente

Entre consensos, rechazos y desafíos pendientes: los discursos de los jefes de bloque que cerraron la Convención Constituyente

Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

Brasil denunció irregularidades en la victoria de Bolivia por Eliminatorias

Brasil denunció irregularidades en la victoria de Bolivia por Eliminatorias

Una pesadilla sin fin: a Colón ya le hicieron nueve goles de cabeza en esta temporada

Una pesadilla sin fin: a Colón ya le hicieron nueve goles de cabeza en esta temporada

Ovación
Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Unión se quedó sin el negocio por la caída del pase de Kevin Zenón al CSKA Moscú

Unión se quedó sin el negocio por la caída del pase de Kevin Zenón al CSKA Moscú

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional