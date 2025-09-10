Uno Santa Fe | El País | adolescente

La tenebrosa frase de la alumna atrincherada contra una de sus profesoras

La adolescente ingresó con un arma de fuego a la escuela Marcelino Blanco, disparó tres veces y amenazó a una profesora. Permanece atrincherada

10 de septiembre 2025 · 13:26hs
La tenebrosa frase de la alumna atrincherada contra una de sus profesoras

Se vivieron momentos de tensión en la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en Mendoza. Una adolescente de 14 años ingresó con un arma de fuego y efectuó al menos tres disparos en el patio de la institución. Aunque no hubo heridos, permanece atrincherada y algunas fuentes aseguran que amenazó a una profesora.

El episodio, que comenzó a las 9.30, obligó a los docentes a evacuar el colegio secundario. La menor se desplaza empuñada por el interior del establecimiento, mientras el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) y el Grupo Especial de Seguridad (GES) de la Policía se encuentran trabajando para controlar la situación.

Según detalló la secretaria, se trata de una alumna de 14 años que asiste a segundo año en el colegio Marcelino Blanco. La menor habría llevado el arma reglamentaria de su papá, un comisario retirado que trabajaba en la provincia de San Luis.

La adolescente atrincherada amenazó a una docente: “¿Ahora tenés miedo?”

De acuerdo a una fuente del medio esteño Radio Regional, que se encuentra en el lugar, la menor le dijo a la maestra de matemáticas, mientras le apuntaba: “¿Ahora tenés miedo?”. Además de haber disparado en al menos tres oportunidades, la adolescente de 14 años tenía intenciones de subir al techo de la escuela.

Efectivos del GRIS, entrenados para este tipo de conflictos, llegaron al establecimiento para resguardar la seguridad de la adolescente y de todas las personas involucradas.

En respuesta al incidente, el Ministerio de Seguridad y Justicia emitió un comunicado urgente en colaboración con los ministerios de Salud, Educación, Cultura, e Infancias y DGE, solicitando a los medios de comunicación y al público que se mantuvieran alejados del área para no interferir con las operaciones de seguridad.

¿Qué se sabe de la adolescente atrincherada?

La menor de 14 años asiste a segundo año del colegio secundario Marcelino Blanco de La Paz. Según las primeras informaciones, la estudiante le habría quitado el arma calibre 9 mm al padre, quien es comisario retirado de San Luis.

Compañeros de la estudiante aseguran que su actitud siempre ha sido solitaria, y que estaba preocupada por sus notas de Historia. Además, otras alumnas aseguran que la joven era víctima de bullying “por su forma de vestir”.

