La búsqueda desesperada de Lian Gael: qué se sabe sobre la desaparición del nene de tres años en Córdoba

Lian Gael nene Córdoba2.jpg

En tanto, el operativo para encontrar al niño no cesa y se refuerza cada vez más. Esta vez con drones de alta tecnología que el Ministerio de Seguridad provincial incorporó a los rastrillajes para poder ampliar el radio de búsqueda. Se trata de aparatos de visión nocturna con cámara de alta definición y detección de calor. Tal como señaló el titular de la cartera, Juan Pablo Quintero, las tareas no se han interrumpido. “No hemos parado un minuto desde que tuvimos conocimiento del hecho”, indicó a la prensa.

El papá de Lian Gael pide que lo devuelvan

En diálogo con Telenoche de Córdoba, el padre del niño se expresó respecto al momento que están atravesando. “Me duele mucho por mi niño que se ha perdido”, dijo desde la vivienda en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud, donde reside la familia Flores.

Según la reconstrucción que hicieron las autoridades, el nene fue visto por última vez alrededor de las 15 del 22 de febrero, cuando sus padres decidieron descansar durante la siesta. Al despertar, no lograron encontrarlo, lo que dio inicio a una búsqueda que ya lleva más de dos días sin novedades. “Estoy muy preocupado, pienso que alguien lo tiene”, expresó el hombre. Tratando de encontrar una explicación a lo ocurrido, manifestó: “Nunca me había pasado esto, cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario, esta vez no sé qué pasó”.

El desesperado pedido se repliega a la búsqueda contrarreloj que están llevando a cabo las fuerzas federales enviadas por el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ejército, y los más de 120 policías de diferentes áreas, como Departamental Unión, Patrulla Área, Rural y DUAR, que se acoplaron al operativo. “Yo pido que aparezca por favor. No sé si será alguna venganza o qué sé yo, pero que aparezca mi niño, porque es un niño tranquilo, el más tranquilo de la familia”, remarcó en alusión a la sospecha que se generó tras haber sido vista una camioneta en la zona.

Lian Gael nene Córdoba3.jpg

Un vecino del lugar fue el primero en mencionar la presencia del vehículo color blanco con vidrios polarizados que pasó despacio por el predio donde residía Lian. “Seguro lo debe haber agarrado él”, acusó el lugareño, aunque este dato no ha sido confirmado como un indicio por las autoridades. “Cara a cara, nadie me dijo nada, nadie me dijo «te voy a hacer esto» o «tenés esto», nada que me hayan amenazado. Pienso que había una chata que había entrado al lugar ese y yo lo conozco bien a mi hijo, no puede irse más de 200 o 100 metros más lejos porque había semejante calor”, declaró sobre ese punto. Aunque enseguida se limitó a aclarar: “No sé si será una venganza”.

Lian Gael nene Córdoba1.jpg

La denuncia se formalizó en la Comisaría del paraje alrededor de las 19.30, cuando habían pasado más de dos horas sin rastros del niño de tres años. Este lunes por la tarde, los padres prestaron declaración en la fiscalía.

Hasta el momento no se ha encontrado ninguna pista concreta que permita dar con el paradero del menor. El radio de búsqueda se ha extendido entre 1.000 y 2.000 metros a partir del sitio donde desapareció, en una zona rural caracterizada por altos pastizales y terrenos complicados, lo que dificulta enormemente las tareas. “Es una zona sumamente complicada, una zona de campo de soja y de maíz. El nene tiene 90 centímetros y las plantaciones superan esa altura. Estamos en un minuto a minuto”, señalaron fuentes del caso. Al tratarse de un cortadero de ladrillos, el lugar en donde vive la familia, también hay hornos, lonas y pozos dispersos por toda el área.

El Fiscal General de Córdoba, Juan Manuel Delgado, indicó que la investigación está bajo el régimen de secreto de sumario, lo que limita la divulgación de detalles sobre el avance del caso. Sin embargo, reveló que se han secuestrado tres vehículos y al menos 10 teléfonos celulares en el marco de los operativos realizados. A pesar de los esfuerzos, los perros especializados en rastreo no han marcado ningún rastro positivo, lo que añade incertidumbre al caso.

Embed Ballesteros Sud | Bajo las inclemencias del tiempo que afectan la región, se continúa con la intensa búsqueda de Lian Gael Flores Soraide, en un trabajo coordinado que cuenta con el despliegue de más de 340 efectivos y recursos tecnológicos.



Recordamos que el pequeño de… pic.twitter.com/cVdMrdTmZo — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) February 25, 2025

“Se avanzó con los allanamientos y con la recolección de pruebas”, describió Delgado sobre el procedimiento que hicieron los agentes de la Comisaría de Córdoba sobre el domicilio de un hombre, ubicado en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 502. Allí incautaron una camioneta Volkswagen Amarok y tres teléfonos. Si bien hasta el momento no hay detenidos, el fiscal aseguró que no van a descartar ninguna hipótesis. Las autoridades también informaron que se activó el Alerta Sofía a nivel nacional para dar con el paradero del niño, y se solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier tipo de información que pueda resultar útil.