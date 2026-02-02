La draga Ortelius de Jan De Nul inició tareas de mantenimiento en Tandanor

En el marco de su estrategia de mantenimiento preventivo y continuidad operativa, la compañía Jan De Nul ingresó la draga de succión por arrastre (TSHD) Ortelius al Complejo Industrial Naval Argentino, donde actualmente se encuentra en la grada N.º II de Tandanor

La Ortelius , una embarcación de 112 metros de eslora y 6.000 m³ de capacidad, está siendo sometida a un conjunto de trabajos integrales de mantenimiento, desarrollados de manera coordinada por los distintos equipos técnicos del astillero. Las tareas abarcan tanto los sistemas operativos críticos como la estructura del buque, con el objetivo de asegurar su óptimo desempeño y prolongar su vida útil.

Desde el área mecánica, los trabajos se concentran en la puesta a punto de los sistemas de compuerta y descarga, así como en inspecciones y acondicionamiento de los tanques de aire y otros componentes esenciales, cumpliendo con los estándares técnicos y normativos exigidos por las autoridades competentes.

En paralelo, se llevan adelante intervenciones estructurales que incluyen refuerzos en secciones del casco y compartimentos internos vinculados a las operaciones de dragado y maniobra. Estas tareas comprenden además modificaciones en pasarelas y plataformas de trabajo, la instalación de nuevos conductos, la renovación del sistema de protección catódica y la actualización de elementos de identificación, contribuyendo a mejorar los niveles de seguridad y durabilidad de la embarcación.

En este sentido, desde Jan De Nul destacaron la elección del astillero argentino para la realización de estos trabajos: “Confiamos en la capacidad técnica, la experiencia y el profesionalismo de Tandanor para llevar adelante tareas de mantenimiento y reparación que son clave para garantizar la operatividad de nuestras embarcaciones. Su infraestructura y equipos de trabajo nos permiten cumplir con nuestros estándares de calidad y seguridad, siendo un socio estratégico en la región”, señalaron.