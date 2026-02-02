El trapito que apuñaló a un hombre en la Recoleta ya había protagonizado otros incidentes: la GSI intervino hasta tres veces en un mes por el mismo agresor

Desde el gobierno de la ciudad confirmaron que el cuidacoches que apuñaló a Marcelo en la Recoleta ya había protagonizado otros incidentes y acumulaba intervenciones previas de la Guardia de Seguridad Institucional. Advirtió sobre las limitaciones del marco contravencional y pidió no confrontar y denunciar.

﻿El cuidacoches que apuñaló ya había protagonizado otros incidentes: la GSI actuó hasta tres veces en un día por el mismo agresor

El ataque que sufrio un automovilista, apuñalado el domingo cuando fue a buscar su auto tras almorzar con su familia, volvió a poner el foco en la problemática de los cuidacoches violentos y en los límites del accionar estatal.

Desde el Municipio confirmaron que el agresor no era una persona desconocida para las fuerzas de control y que, incluso, había sido intervenido horas antes del hecho.

Así lo señaló el subsecretario de Seguridad Ciudadana municipal, Claudio Zapata, quien explicó que el accionar se da en el marco del cumplimiento de la ordenanza 12.961.

Confirmó que el agresor de Marcelo ya había generado incidentes previos en la zona (Bulevard Pellegrini y San Jerónimo) “Esta persona se encontraba con anterioridad durmiendo en el Banco Credicoop; nuestra patrulla de GSI con el binomio policial lo retiró del cajero, y después sucedió lo que sucedió”, relató, en referencia directa al apuñalamiento ocurrido minutos más tarde.

Tras el ataque, la intervención policial permitió detener al agresor y asistir a la víctima, que fue trasladada en ambulancia al Hospital José María Cullen.

Un historial de intervenciones

Zapata señaló que “la persona detenida es la misma que ya había provocado otros incidentes en la zona. Tenemos intervenciones del 25 de abril, del 29 de noviembre, y tuvimos tres o cuatro intervenciones en el último mes por esta misma persona”, precisó en declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT 10".

En ese sentido, explicó que el procedimiento habitual consiste en retirar al cuidacoches del lugar y, en algunos casos, demorarlo por falta de respeto a la autoridad. Sin embargo, advirtió sobre un problema estructural: “No tenemos un modo punitivo bien claro y establecido. Estas situaciones son faltas menores, contravenciones. Van a la comisaría, se los identifica y, si no tienen pedidos de captura, vuelven a quedar en libertad”.

El funcionario sostuvo que esta situación ya fue planteada al intendente Poletti y al secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, con el objetivo de reforzar herramientas legales y solicitar mayor intervención de la Justicia contravencional.

Los números del área reflejan la magnitud del fenómeno. Desde el inicio de la gestión se registraron 17.640 intervenciones vinculadas a entrevistas con cuidacoches y 340 detenciones, realizadas por la policía por distintos motivos: pedidos de captura, robos, disturbios, agresiones, daños y vandalismo.

La recomendación: no confrontar y denunciar

El subsecretario fue enfático al marcar la directiva política de la gestión: “La orden del intendente es no aflojar para que estas cosas dejen de suceder”, dijo, y reconoció que vecinos y comerciantes son acosados en zonas como bulevar, barrios del norte y sectores comerciales, así como en los accesos a la ciudad con los limpiavidrios.

En ese marco, dejó una recomendación clara para la ciudadanía: no confrontar. “Muchas veces, sobre todo los hombres, creemos que podemos resolverlo y eso termina en una agresión”, advirtió. La indicación oficial es mantener distancia y denunciar llamando al 0800 municipal o al 911, desde donde se deriva el aviso a las patrullas en circulación.

“Lo importante es la denuncia”, insistió Zapata, quien evitó estigmatizar a las personas involucradas. “Son seres humanos y por algo están ahí. A mí me toca resolver el problema de seguridad ciudadana con la policía”, concluyó.

Finalmente, aclaró que existen casos judicializados, aunque no por el solo hecho de ser cuidacoches, sino por delitos como robos, daños a vehículos, vandalismo en plazas o atentados contra la propiedad, situaciones que sí derivaron en causas penales.

Zapata aclaró que muchas personas abandonaron la actividad, volcándose a otras tareas informales como la venta ambulante, y destacó que el abordaje no es solo de seguridad, sino que involucra a múltiples áreas del Estado, incluido el Centro de Monitoreo.

“Desde que asumimos tenemos un recuento aproximado de 345 cuidacoches”, indicó, y detalló que se crearon 14 cooperativas para integrar a quienes ejercían esa actividad de manera regular.

Zapata remarcó que el Municipio trabaja de manera conjunta con la Policía de la Provincia y la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), que patrullan en binomios el macrocentro y las avenidas comerciales. “Por denuncias nosotros acudimos. Tenemos tres camionetas recorriendo y tratando de desestimar acciones extorsivas”, explicó.