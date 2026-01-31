Uno Santa Fe | El País | Manuel Adorni

Manuel Adorni fue designado en el Directorio de YPF y tendrá poder de veto con la Acción de Oro

El jefe de Gabinete ocupará la silla que tenía Guillermo Francos como representante del Estado. Ejercerá el cargo ad honorem y su nombramiento se oficializará en los registros la próxima semana.

31 de enero 2026 · 10:23hs
Manuel Adorni fue designado en el Directorio de YPF y tendrá poder de veto con la Acción de Oro

gentileza

Manuel Adorni fue designado en el Directorio de YPF y tendrá poder de veto con la Acción de Oro

El Gobierno nacional designó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como nuevo integrante del Directorio de YPF en representación del oficialismo y con la llamada Acción de Oro, una participación especial que otorga poder de veto sobre decisiones estratégicas de la compañía.

Hasta ahora esa función estaba en manos de su antecesor, Guillermo Francos, quien dejó esa banca específica pero continuará formando parte de la mesa directiva de la petrolera estatal.

Cargo con carácter ad honorem

La designación se formalizó este viernes durante un acto de firma realizado en las oficinas de YPF en Puerto Madero. Según trascendió, Adorni renunció a la remuneración prevista para ese rol y ejercerá el cargo con carácter ad honorem.

En la misma instancia también fue incorporado al Directorio el exdiputado nacional del Pro por La Pampa, Martín Maquieyra. Ambos ingresos fueron posibles tras las renuncias del exsecretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y del exvicejefe de Gabinete, José Rolandi, quienes alegaron motivos personales.

Los cambios impactarán en los registros oficiales de la empresa y quedarán asentados la próxima semana, incluida la notificación correspondiente ante la Bolsa de Nueva York. Adorni asumirá como Director Titular Clase A y será el único funcionario con esa categoría. El resto de los integrantes -entre titulares y suplentes- pertenecen a la Clase D, que agrupa a representantes del sector público y privado designados por accionistas minoritarios.

Actualmente, el Directorio de YPF está encabezado por el CEO Horacio Marín y lo integran, entre otros, Lisandro Catalán, Guillermo Francos, Eduardo Ottino, Guillermo Koening, Emiliano Mongilardi, César Biffi, Andrea Confini y Gerardo Canseco. Con las nuevas designaciones, se suman Adorni y Maquieyra. Entre los directores suplentes figuran Santiago Martínez Tanoira, Silvia Ayala, Mauricio Martín, María Martina Azcurra, Carla Matarese, Pamela Verasay y Julio Schiantarelli.

Manuel Adorni YPF directorio ad honorem
Noticias relacionadas
La emergencia por los incendios en Chubut se tratará en sesiones extraordinarias en el Congreso

Emergencia por los incendios en el sur: la mesa política se reúne para analizar el pedido de los gobernadores

La secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, pidió bajar la edad de imputabilidad legal a 12 años

la variable de ajuste es el salario de la clase media

"La variable de ajuste es el salario de la clase media"

El frigorífico que fabrica la hamburguesa Paty en crisis por una enorme deuda

Crisis en la fábrica de una paradigmática hamburguesa en Argentina: 450 trabajadores esperan en la calle

Lo último

San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

La AFA definió reglas claves de la Primera Nacional y Colón sigue expectante

La AFA definió reglas claves de la Primera Nacional y Colón sigue expectante

Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

Último Momento
San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

La AFA definió reglas claves de la Primera Nacional y Colón sigue expectante

La AFA definió reglas claves de la Primera Nacional y Colón sigue expectante

Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

Tragedia en Santo Tomé: murieron dos motociclistas tras un choque frontal en calle Sarmiento

Tragedia en Santo Tomé: murieron dos motociclistas tras un choque frontal en calle Sarmiento

El Gobierno recomendó a los argentinos no viajar a Cuba ante el deterioro de las condiciones de vida

El Gobierno recomendó a los argentinos no viajar a Cuba "ante el deterioro de las condiciones de vida"

Ovación
Villa Dora se trajo un triunfazo de San Jerónimo Norte

Villa Dora se trajo un triunfazo de San Jerónimo Norte

Martín Carrizo, el santafesino que buscará nuevamente el podio

Martín Carrizo, el santafesino que buscará nuevamente el podio

Se realizó el Sprint demostración en la costanera Este

Se realizó el Sprint demostración en la costanera Este

Cruce de santafesinos en la segunda fecha de la Copa Federación

Cruce de santafesinos en la segunda fecha de la Copa Federación

Los Pumas 7s cerraron la primera jornada en Singapur

Los Pumas 7's cerraron la primera jornada en Singapur

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único