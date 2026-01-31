El jefe de Gabinete ocupará la silla que tenía Guillermo Francos como representante del Estado. Ejercerá el cargo ad honorem y su nombramiento se oficializará en los registros la próxima semana.

Manuel Adorni fue designado en el Directorio de YPF y tendrá poder de veto con la Acción de Oro

El Gobierno nacional designó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , como nuevo integrante del Directorio de YPF en representación del oficialismo y con la llamada Acción de Oro, una participación especial que otorga poder de veto sobre decisiones estratégicas de la compañía.

Hasta ahora esa función estaba en manos de su antecesor, Guillermo Francos, quien dejó esa banca específica pero continuará formando parte de la mesa directiva de la petrolera estatal.

Cargo con carácter ad honorem

La designación se formalizó este viernes durante un acto de firma realizado en las oficinas de YPF en Puerto Madero. Según trascendió, Adorni renunció a la remuneración prevista para ese rol y ejercerá el cargo con carácter ad honorem.

En la misma instancia también fue incorporado al Directorio el exdiputado nacional del Pro por La Pampa, Martín Maquieyra. Ambos ingresos fueron posibles tras las renuncias del exsecretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y del exvicejefe de Gabinete, José Rolandi, quienes alegaron motivos personales.

Los cambios impactarán en los registros oficiales de la empresa y quedarán asentados la próxima semana, incluida la notificación correspondiente ante la Bolsa de Nueva York. Adorni asumirá como Director Titular Clase A y será el único funcionario con esa categoría. El resto de los integrantes -entre titulares y suplentes- pertenecen a la Clase D, que agrupa a representantes del sector público y privado designados por accionistas minoritarios.

Actualmente, el Directorio de YPF está encabezado por el CEO Horacio Marín y lo integran, entre otros, Lisandro Catalán, Guillermo Francos, Eduardo Ottino, Guillermo Koening, Emiliano Mongilardi, César Biffi, Andrea Confini y Gerardo Canseco. Con las nuevas designaciones, se suman Adorni y Maquieyra. Entre los directores suplentes figuran Santiago Martínez Tanoira, Silvia Ayala, Mauricio Martín, María Martina Azcurra, Carla Matarese, Pamela Verasay y Julio Schiantarelli.