Rodrigo Battaglia fue operado y Boca ya tiene un cupo para reforzarse

El mediocampista superó la cirugía por la rotura del tendón de Aquiles. Su baja habilita a Boca a sumar un refuerzo en los próximos días.

2 de febrero 2026 · 17:24hs
Boca recibió una noticia médica importante en plena planificación de la temporada. Rodrigo Battaglia fue intervenido quirúrgicamente tras sufrir la rotura del tendón de Aquiles y la operación resultó exitosa. La lesión, además del largo proceso de recuperación, le abre al club la posibilidad reglamentaria de incorporar un nuevo futbolista.

Rodrigo Battaglia y su operación en Boca

El mediocampista atravesó una cirugía programada luego de confirmarse la gravedad de la lesión sufrida durante la pretemporada. Desde el entorno del club transmitieron tranquilidad por el resultado del procedimiento, aunque dejaron en claro que ahora comenzará una rehabilitación extensa y exigente.

Los plazos médicos estiman que Battaglia tendrá, como mínimo, seis meses de recuperación, un período que lo marginará de buena parte del calendario. El cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución, priorizando que pueda regresar en plenitud física.

Boca libera un cupo para incorporar un refuerzo

La lesión de larga duración le permite al Xeneize utilizar un cupo extraordinario para sumar un futbolista. A partir de esta habilitación, Boca dispone de un plazo acotado para cerrar la llegada de un nuevo refuerzo que compense la baja en el mediocampo.

El Consejo de Fútbol ya analiza alternativas y nombres, con el foco puesto en fortalecer un plantel que tendrá como gran objetivo la Copa Libertadores 2026, además de la competencia local.

Parte médico de Boca: cómo están Merentiel, Cavani y Giménez

Más allá del caso Battaglia, el cuerpo médico sigue de cerca a otros futbolistas con molestias físicas. Miguel Merentiel evoluciona favorablemente de su desgarro y podría reaparecer en la lista de convocados en el corto plazo. En tanto, Milton Giménez avanza con un tratamiento específico por una pubalgia, evitando por ahora una intervención quirúrgica. Su regreso dependerá de la respuesta al plan de recuperación.

La situación más delicada es la de Edinson Cavani, quien padece una lumbalgia. Si bien hay optimismo respecto a su vuelta progresiva, el cuerpo técnico mantiene cautela para no apurar tiempos y evitar recaídas en una temporada que recién empieza y promete ser intensa.

