La marca Maradona, en el centro de una nueva disputa judicial

La Justicia dictó una medida cautelar que impide realizar negocios vinculados al nombre e imagen de Diego Maradona mientras avanza la causa.

2 de febrero 2026 · 17:03hs
La interna familiar en torno al legado de Diego Armando Maradona sumó un nuevo capítulo judicial. En el marco de la causa por la utilización de su marca e imagen, la Justicia dispuso una medida cautelar que limita cualquier tipo de operación comercial relacionada con el nombre del ex futbolista.

Marca Maradona: la decisión de la Justicia

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional interviniente resolvió una “prohibición de innovar y contratar” sobre todas las marcas vinculadas al nombre, apodos e imagen de Diego Armando Maradona. La disposición rige mientras se desarrolla el proceso judicial y alcanza a quienes hoy figuran como responsables de su administración.

La medida fue comunicada también al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), con el objetivo de que se controle cualquier intento de movimiento registral o comercial vinculado a la marca.

A quiénes alcanza la medida cautelar

La resolución impacta principalmente sobre Matías Morla, ex abogado del astro, y sobre Rita y Claudia Maradona, hermanas del ex capitán de la Selección argentina. Según consta en el expediente, deberán abstenerse de realizar contratos, negociaciones, promociones o cobros relacionados con las marcas asociadas a Maradona, tanto en el país como en el exterior.

También figuran otros imputados en la causa, en la que se investigan presuntas irregularidades en la administración de los derechos comerciales del ídolo.

El trasfondo del conflicto judicial

El conflicto gira en torno al manejo de las marcas registradas a nombre de empresas que administraban la explotación comercial de la imagen de Maradona. Parte de los herederos cuestiona la validez de esos acuerdos y sostiene que hubo maniobras que perjudicaron sus derechos. En ese contexto, la cautelar busca congelar cualquier movimiento comercial hasta que se esclarezca la situación de fondo. La disputa se suma a otras causas que involucran la herencia y la utilización del legado del campeón del mundo de 1986.

Mientras avanza el proceso, la marca Maradona queda bajo estricta observación judicial, en un escenario donde lo legal, lo económico y lo familiar vuelven a entrelazarse alrededor de uno de los nombres más emblemáticos del deporte argentino.

