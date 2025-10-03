"Vale por un casco": la Municipalidad de Santa Fe lanzó un programa para alentar la seguridad vial en motos

El municipio y la UTN ampliaron un convenio para realizar fotomultas a motos para registrar la infracción de viajar sin casco y fomentar la seguridad vial

"Vale por un casco", el nuevo incentivo de la Municipalidad de Santa Fe por la seguridad vial

Con el fin de disminuir la cantidad de motos que circulan en infracción y fomentar la seguridad vial en dichos vehículos, la Municipalidad de Santa Fe lanzó el programa “Vale por un Casco” . Se trata de una iniciativa sancionada por la Ordenanza N.° 1.694, para reducir las infracciones por circular sin protección y fomentar el uso responsable del casco.

En caso de una primera infracción por no usar casco, el infractor podrá presentarse en el Tribunal de Faltas, dentro del plazo de descargo, y solicitar la exención de la multa. Para ello, deberá presentar la factura oficial de compra de un casco reglamentario a su nombre junto con el casco adquirido.

De este modo, el juez podrá eximir el pago, incentivando la utilización del casco como una medida fundamental para la prevención de siniestros viales.

Fotomultas también a motos

Solo en el mes de septiembre, personal municipal perteneciente a la Dirección General de Tránsito retuvo 116 motos en infracción por falta de casco.

Para continuar por la línea de la prevención y seguridad vial, la Municipalidad y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) firmaron un nuevo convenio que amplía el alcance de los dispositivos de fotomultas que actualmente se encuentran en funcionamiento en la ciudad.

Estos equipos, que ya registran infracciones de automóviles por exceso de velocidad y cruce de semáforo en rojo, comenzarán también a constatar infracciones cometidas por motovehículos.

Las infracciones que serán registradas en motos incluyen: exceso de velocidad, semáforo en rojo, circulación sin casco, exceso de ocupantes, invasión de senda peatonal.