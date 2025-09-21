Uno Santa Fe | Santa Fe | elecciones

Elecciones 2025: qué se vota en la provincia de Santa Fe el próximo 26 de octubre

Por primera vez, el sistema de Boleta Única de Papel se implementará en la provincia para cargos nacionales. Todo lo que hay que saber

21 de septiembre 2025 · 13:55hs
Elecciones legislativas 2025

Jose Busiemi

Elecciones legislativas 2025

Se acercan las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre y los santafesinos deberán elegir a 9 diputados nacionales. Es la primera vez que se implementa la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, lo que obliga a informarse bien para evitar errores. A continuación, una guía completa: qué se vota, cómo se vota, dónde se vota y quiénes son los principales candidatos.

• LEER MÁS: Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Qué se vota

En todo el país se renovarán 127 diputados nacionales y un tercio del Senado, y Santa Fe aporta 9 bancas en la Cámara de Diputados.

Con esta elección se pondrá en funcionamiento la Boleta Única de Papel por primera vez para elecciones nacionales legislativas.

Quiénes votan y qué documento llevar

Podrán participar todos los ciudadanos desde los 16 años cumplidos, utilizando el último DNI físico emitido. La secretaria electoral aclaró que no se podrá votar con el DNI digital de la app Mi Argentina.

Consulta del padrón

Desde el 16 de septiembre quedó disponible la consulta y habrá tiempo hasta el 26 de septiembre para realizar reclamos en caso de errores u omisiones.

Para consultar el padrón hay que ingresar al sitio oficial de la CNE e ingresar:

- Número de DNI

- Género

- Distrito

- Código de validación

Allí se puede acceder a todos los datos necesarios: nombre y dirección del establecimiento, número de mesa y número de orden asignado a cada votante.

Las listas que competirán en Santa Fe

El sorteo determinó el orden en que aparecerán las listas en el cuarto oscuro:

  • Partido Autonomista (Raimar Ataide Da Costa)

  • Igualdad y Participación (Agustina Donnet)

  • Republicanos Unidos (Luciano Rossi)

  • Provincias Unidas (Gisela Scaglia)

  • Coalición Cívica ARI (Eugenio Malaponte)

  • Fuerza Patria (Caren Tepp)

  • Política Obrera (Marilin Gómez)

  • Nuevas Ideas (Eze Torres)

  • La Libertad Avanza (Agustín Pellegrini)

  • Defendamos Santa Fe (José Latucca)

  • Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (Franco Casasola)

  • Movimiento Independiente Renovador (Juan Carlos Blanco)

  • Compromiso Federal (Gabriel Chumpitaz)

  • Partido Fe (Pamela Perino)

  • Frente Amplio por la Soberanía (Carlos del Frade)

  • Movimiento al Socialismo (César Rojas Esquivel)

Cómo será la boleta única de papel en las elecciones nacionales

La boleta tendrá diferencias respecto al sistema provincial:

  • Será apaisada y horizontal, a diferencia de la boleta vertical usada en Santa Fe.

  • Contendrá el logo de cada fuerza política y la foto de los dos primeros candidatos.

  • Los votantes deberán marcar con una cruz o tilde el casillero correspondiente a la lista elegida.

  • No habrá un casillero de voto en blanco: si el elector no marca ninguna opción, el voto se contará en blanco automáticamente.

Además, cada boleta estará numerada en el talonario para control, pero esa numeración no figurará en el cuerpo que recibe el ciudadano.

• LEER MÁS: Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán

elecciones Santa Fe octubre
Noticias relacionadas
Temperaturas y precipitaciones: el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional para la primavera en Santa Fe

Temperaturas y precipitaciones: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la primavera en Santa Fe

dia de la primavera: refuerzan los operativos de prevencion con controles en puntos estrategicos de la ciudad

Día de la Primavera: refuerzan los operativos de prevención con controles en puntos estratégicos de la ciudad

El aeropuerto de Sauce Viejo amplía su oferta

Aeropuerto Sauce Viejo suma vuelos a Salta e Iguazú y refuerza la conectividad aérea de Santa Fe

la primavera y el almanaque: ¿cuando empieza de verdad la estacion de las flores?

La primavera y el almanaque: ¿cuándo empieza de verdad la estación de las flores?

Lo último

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber frustró un robo y baleó a dos ladrones en Rosario

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber frustró un robo y baleó a dos ladrones en Rosario

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Último Momento
Un gendarme que trabaja como chofer de Uber frustró un robo y baleó a dos ladrones en Rosario

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber frustró un robo y baleó a dos ladrones en Rosario

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Colón empata con Deportivo Morón pero mantiene la categoría

Colón empata con Deportivo Morón pero mantiene la categoría

Temperaturas y precipitaciones: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la primavera en Santa Fe

Temperaturas y precipitaciones: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la primavera en Santa Fe

Ovación
Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto: El choque con Albon me complicó la vida

Colapinto: "El choque con Albon me complicó la vida"

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Policiales
Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná