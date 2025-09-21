Elecciones 2025: qué se vota en la provincia de Santa Fe el próximo 26 de octubre

Por primera vez, el sistema de Boleta Única de Papel se implementará en la provincia para cargos nacionales. Todo lo que hay que saber

Se acercan las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre y los santafesinos deberán elegir a 9 diputados nacionales . Es la primera vez que se implementa la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, lo que obliga a informarse bien para evitar errores. A continuación, una guía completa: qué se vota , cómo se vota , dónde se vota y quiénes son los principales candidatos .

Qué se vota

En todo el país se renovarán 127 diputados nacionales y un tercio del Senado, y Santa Fe aporta 9 bancas en la Cámara de Diputados.

Con esta elección se pondrá en funcionamiento la Boleta Única de Papel por primera vez para elecciones nacionales legislativas.

Quiénes votan y qué documento llevar

Podrán participar todos los ciudadanos desde los 16 años cumplidos, utilizando el último DNI físico emitido. La secretaria electoral aclaró que no se podrá votar con el DNI digital de la app Mi Argentina.

Consulta del padrón

Desde el 16 de septiembre quedó disponible la consulta y habrá tiempo hasta el 26 de septiembre para realizar reclamos en caso de errores u omisiones.

Para consultar el padrón hay que ingresar al sitio oficial de la CNE e ingresar:

- Número de DNI

- Género

- Distrito

- Código de validación

Allí se puede acceder a todos los datos necesarios: nombre y dirección del establecimiento, número de mesa y número de orden asignado a cada votante.

Las listas que competirán en Santa Fe

El sorteo determinó el orden en que aparecerán las listas en el cuarto oscuro:

Partido Autonomista (Raimar Ataide Da Costa)

Igualdad y Participación (Agustina Donnet)

Republicanos Unidos (Luciano Rossi)

Provincias Unidas (Gisela Scaglia)

Coalición Cívica ARI (Eugenio Malaponte)

Fuerza Patria (Caren Tepp)

Política Obrera (Marilin Gómez)

Nuevas Ideas (Eze Torres)

La Libertad Avanza (Agustín Pellegrini)

Defendamos Santa Fe (José Latucca)

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (Franco Casasola)

Movimiento Independiente Renovador (Juan Carlos Blanco)

Compromiso Federal (Gabriel Chumpitaz)

Partido Fe (Pamela Perino)

Frente Amplio por la Soberanía (Carlos del Frade)

Movimiento al Socialismo (César Rojas Esquivel)

Cómo será la boleta única de papel en las elecciones nacionales

La boleta tendrá diferencias respecto al sistema provincial:

Será apaisada y horizontal , a diferencia de la boleta vertical usada en Santa Fe.

Contendrá el logo de cada fuerza política y la foto de los dos primeros candidatos .

Los votantes deberán marcar con una cruz o tilde el casillero correspondiente a la lista elegida.

No habrá un casillero de voto en blanco: si el elector no marca ninguna opción, el voto se contará en blanco automáticamente.

Además, cada boleta estará numerada en el talonario para control, pero esa numeración no figurará en el cuerpo que recibe el ciudadano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Secretaría Electoral Nacional- Distrito Santa Fe (@secelectoralnacional.santafe)

• LEER MÁS: Se necesitan 16.850 autoridades de mesa en las elecciones del 26 de octubre: cómo postularse y cuánto cobrarán