Agustín Pellegrini, candidato de La Libertad Avanza en Santa Fe: "Estamos convencidos de que este es el camino para cambiar el país"

Pellegrini defendió la gestión de Javier Milei, pidió más apoyo legislativo para avanzar con las reformas y cuestionó duramente a la oposición santafesina

3 de octubre 2025 · 13:50hs
Agustín Pellegrini, candidato de La Libertad Avanza en Santa Fe: Estamos convencidos de que este es el camino para cambiar el país

El joven dirigente santafesino Agustín Pellegrini, de 25 años, encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe.

En diálogo con el programa Dame Radio por UNO 106.3 FM, analizó la marcha de la campaña, defendió la gestión del presidente Javier Milei y pidió “más herramientas legislativas para concretar las reformas que necesita la Argentina”.

Estamos recorriendo toda la provincia, de norte a sur y de este a oeste. Es una campaña agotadora, pero encarada con mucha convicción”, afirmó Pellegrini, que se presenta como parte de la renovación política y rechaza los cuestionamientos a su juventud. “Algunos pueden decir que me falta experiencia, pero hasta dónde nos llevó la gente con 40 años en política. Nosotros venimos a aportar una mirada distinta y un compromiso real con el cambio”, sostuvo.

Apuntó contra la lista de Provincias Unidas, encabezada por Gisela Scaglia, a la que definió como “una colectora kirchnerista” Apuntó contra la lista de Provincias Unidas, encabezada por Gisela Scaglia, a la que definió como “una colectora kirchnerista”

“La inflación está bajando y vamos camino a eliminarla”

Consultado sobre la situación económica, Pellegrini señaló que el gobierno de Milei “no se quedó en la queja de la pesada herencia, sino que tomó medidas concretas”.

Hoy tenemos la inflación más baja en siete años y el objetivo es eliminarla para siempre. Obviamente, la gente todavía siente la dificultad, pero estamos convencidos de que los resultados se van a notar cada vez más en el bolsillo”, expresó.

Para el candidato, la clave está en aprobar las reformas laboral, impositiva y penal, que no avanzaron en el Congreso. “Necesitamos más legisladores para impulsar estas transformaciones, porque del otro lado está todo un aparato político y sindical que se opone a que las cosas cambien”, subrayó.

Críticas a la oposición

Pellegrini fue duro con los referentes opositores en Santa Fe. Apuntó contra la lista de Provincias Unidas, encabezada por Gisela Scaglia, a la que definió como “una colectora kirchnerista”. Y también cuestionó a Fuerza Patria, con Agustín Rossi como principal candidato: “Representan el pasado de inflación, pobreza y corrupción. Nosotros queremos dejar eso atrás”.

En la misma línea, apuntó contra Caren Tepp, otra candidata joven pero de extracción opositora: “Defiende modelos comunistas que ya fracasaron en el mundo. Esa no es la salida para la Argentina”, dijo.

Educación, salud y obra pública

Sobre los reclamos por la situación de las universidades y del sistema sanitario, Pellegrini defendió la postura del oficialismo: “El presupuesto universitario se aumentó en un 340%. Lo que no vamos a permitir es que se utilicen causas nobles para hacer política berreta”. En cuanto a la salud, remarcó que en hospitales como el Garrahan “se eliminaron curros y sobreprecios, lo que permitió mejorar sueldos con fondos propios”.

“Los problemas en la salud, la educación y la infraestructura vienen de larga data. Lo importante es que este gobierno está ordenando las cuentas para que haya una base sólida y recién después avanzar en la microeconomía. El país no se arregla en un año, pero estamos convencidos de que el camino es el correcto”, indicó.

De cara a la visita de Milei a Santa Fe

Pellegrini confirmó que acompañará este sábado al presidente Javier Milei en su recorrida por la peatonal santafesina. “La idea es estar cerca de la gente, como lo venimos haciendo en todo el país”, señaló.

Finalmente, dejó un mensaje a los votantes: “Estamos a mitad de camino. Los dos primeros años fueron para ordenar las bases; ahora viene la etapa donde los argentinos van a empezar a vivir mejor. Necesitamos el apoyo en el Congreso para que las reformas se hagan realidad y para que el país cambie de manera definitiva”.

La entrevista completa por UNO 106.3 FM:

AGUSTIN PELLEGRINI (1)

