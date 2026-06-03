Bullrich negó una fractura con Milei tras poner su renuncia a disposición: "El bloque está consolidado"

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza minimizó las diferencias con el Ejecutivo por el caso de una jueza propuesta por el Gobierno y sostuvo que las divergencias “son parte de la vida política”.

.La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, descartó este martes que exista una ruptura con el presidente Javier Milei

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , descartó este martes que exista una ruptura con el presidente Javier Milei y aseguró que el oficialismo mantiene la cohesión política pese a las diferencias surgidas en torno a la designación de magistrados.

Las declaraciones se produjeron luego de que la legisladora pusiera su renuncia a disposición del mandatario tras manifestar su desacuerdo con la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de María Verónica Michelli , candidata a jueza cuyo nombramiento ya había obtenido dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos del Senado.

Al ingresar a la Cámara alta, Bullrich sostuvo que “de ninguna manera” existe una fractura dentro del espacio libertario y remarcó que el bloque mantiene una línea de trabajo común con el Gobierno nacional.

“Tenemos un trabajo de unidad muy claro y por eso hemos acompañado todos los proyectos que el Poder Ejecutivo ha enviado”, afirmó la senadora, quien además destacó que el oficialismo continuará impulsando la agenda legislativa prevista para las próximas semanas.

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Diferencias por los pliegos judiciales

La legisladora explicó que decidió ejercer una “objeción de conciencia” respecto al retiro del pliego de Michelli, aunque aclaró que esa postura no implica un alejamiento político del Gobierno.

En ese sentido, rechazó las críticas que apuntan a una supuesta falta de coordinación del Ejecutivo y consideró que la administración de Milei busca avanzar en una transformación profunda del sistema judicial.

Bullrich sostuvo que se trata de una gestión que intenta resolver problemas estructurales vinculados a vacantes, subrogancias y falta de jueces en distintas jurisdicciones del país.

“Las divergencias son parte de la política”

La senadora reconoció que pueden existir diferencias dentro del espacio oficialista, pero consideró que forman parte del funcionamiento normal de cualquier fuerza política.

“Las divergencias son parte de la vida política”, señaló, y destacó una comunicación interna difundida por La Libertad Avanza que ratifica la importancia de mantener la unidad en torno a los objetivos centrales del proyecto político.

Por último, insistió en que el bloque oficialista continuará acompañando las iniciativas del Gobierno y adelantó que el Senado seguirá trabajando con normalidad en el tratamiento de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.