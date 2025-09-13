Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo

Exigen que se reviertan los vetos a la ley de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica, y se suman a la marcha federal del miércoles. Más del 85% de los profesionales de la salud del país son egresados de las universidades públicas.

Desde el Foro de Facultades y Escuelas de Medicina Pública (Fafemp) pusieron en valor tanto la educación como la salud públicas y exigieron a los legisladores voltear los vetos de Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Además, anunciaron que se sumarán a la marcha federal universitaria del miércoles.

El Fafemp, del cual participa la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santa Fe (UNL), sostuvo la importancia de las leyes al indicar que más del 85% de los profesionales de la salud del país son egresados de las universidades públicas.

image

Además, en defensa de la salud pública, destacaron el aporte que brinda tanto el Hospital Garrahan como "otros nosocomios públicos a través de atención, orientación y tratamiento a miles de pacientes de forma diaria, además de ser un centro formador de profesionales del más alto nivel”. También mencionaron que cada centro de salud está “inmerso en el territorio o la situación por la que atraviesan las residencias médicas”.

El texto enfatiza en el rol de las universidades públicas, que forman profesionales de “alta capacitación académica y comprometidos, desde el conocimiento y la práctica, en el desarrollo independiente de Argentina”.

LEER MÁS: La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

“Es un orgullo y un privilegio que se construyó a lo largo de cientos de años y su defensa ha sido puesta en valor por gran parte de los ciudadanos del país”, señaló el comunicado.

Las instituciones dentro de Fafemp se presentaron como “formadoras de futuros profesionales de la salud” y pidieron por la “defensa de la salud y la educación pública”.

Por último, celebraron el acuerdo entre profesionales de la salud y la educación universitaria para organizar la marcha federal “en defensa del bienestar de cada habitante del territorio argentino”.

Marcha federal universitaria tras el veto de Milei

Luego de que el presidente Javier Milei vetara la ley de financiamiento universitario, las universidades nacionales decidieron que el próximo miércoles se desarrolle una nueva edición de la marcha federal universitaria.

Tras el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, se viene una nueva marcha de docentes, no docentes y estudiantes. La movilización será el próximo miércoles 17 de septiembre, el día que la Cámara de Diputados tratará el decreto presidencial.

"Si hay veto, hay marcha", había sido la consigna que docentes y estudiantes habían lanzado, previendo el veto de Milei a la ley de financiamiento aprobada por el Congreso en agosto pasado. La norma garantizaba fondos para el funcionamiento de las casas de altos estudios y una actualización salarial para el personal.

Sin embargo, el miércoles por la noche se publicó en el Boletín Oficial el decreto 27.795 que dio de baja la ley, bajo el argumento que "el proyecto, al abordar los recursos destinados a financiar el incremento presupuestario propuesto, lo hace de manera genérica, sin precisar las sumas de crédito necesaria".

De la marcha federal universitaria participarán el Consejo Interuniversitario Nacional, los gremios docentes y no docentes, las organizaciones estudiantiles y las 57 universidades nacionales para exigir la implementación de la ley de financiamiento universitario.