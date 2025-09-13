Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Unión le ganó a Colón por penales y es finalista de la Copa Santa Fe

Unión y Colón empataron 2-2 en los 90', pero en la definición desde los 12 pasos, el Tate se impuso por 3-2 y es finalista de la Copa Santa Fe

13 de septiembre 2025 · 10:54hs
Unión le ganó a Colón por penales y es finalista de la Copa Santa Fe.

En un partidazo, Unión y Colón empataron 2-2, pero en la definición desde los 12 pasos, el Tate se impuso por 3-2 y es finalista de la Copa Santa Fe. Ahora definirá contra el ganador del partido entre Centenario de San José de La Esquina y 9 de Julio de Rafaela.

La gran figura terminó siendo el arquero Lucas Meuli quien atajó dos penales, pero además durante el partido tuvo varias atajadas fundamentales.

En un primer tiempo por demás de entretenido, Colón se fue a los vestuarios ganando 1-0. El gol del elenco sabalero llegó a los 42' de la primera etapa mediante el penal que ejecutó Iván Ojeda.

El árbitro sancionó una infracción sobre Ojeda que en realidad no existió, pero el goleador no perdonó, más allá de que Lucas Meuli estuvo cerca de contener el remate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RTSmedios/status/1966941190298783926&partner=&hide_thread=false

En el complemento llegaron las emociones. Y es que a los 12' el Tate llegó al empate parcial, cuando Ignacio Pedano dentro del área capturó un rebote que dio el arquero Juan Berassi y con un remate de zurda decretó el 1-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RTSmedios/status/1966950201085600191&partner=&hide_thread=false

Pero Colón reaccionó rápidamente cuando a los 18' Kevin Colli marcó un golazo por la construcción de la jugada. La inició Conrado Ibarra, la siguió Iván Ojeda con un taco de espaldas para que Colli de frente al arco rematara cruzado y pusiera el 2-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RTSmedios/status/1966952311135051986&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, el Tate volvería a igualar luego de que Santiago Grella hiciera un estupendo amague en el sector izquierdo para meter un centro perfecto que Misael Aguirre de cabeza estableceriera el definitivo 2-2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RTSmedios/status/1966953571930566986&partner=&hide_thread=false

Luego en la serie de penales, surgió la figura de Lucas Meuli quien le atajó los disparos a Kevin Colli y a Lucas Genolet para darle la victoria al Rojiblanco que terminó festejando como visitante ante el rival de siempre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RTSmedios/status/1966963583520010273&partner=&hide_thread=false

Formaciones

Colón: Juan Berassi; Gastón Galván, Lucas Picech, Ramiro Soperez, Conrado Ibarra; Abel Galbán, Bautista Maillier, Zahir Yunis, Kevin Colli; Máximo Johnston e Iván Ojeda. DT: Martín Minella.

Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar, Santiago Zenclussen; Facundo Iacono, Mateo Peressuti, Santiago Grella, Ricardo Solbes; Ignacio Pedano y Valentín Cerrudo. DT: Nicolás Vazzoler.

