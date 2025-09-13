Unión y Colón empataron 2-2 en los 90', pero en la definición desde los 12 pasos, el Tate se impuso por 3-2 y es finalista de la Copa Santa Fe

Unión le ganó a Colón por penales y es finalista de la Copa Santa Fe.

En un partidazo, Unión y Colón empataron 2-2, pero en la definición desde los 12 pasos, el Tate se impuso por 3-2 y es finalista de la Copa Santa Fe. Ahora definirá contra el ganador del partido entre Centenario de San José de La Esquina y 9 de Julio de Rafaela.

La gran figura terminó siendo el arquero Lucas Meuli quien atajó dos penales , pero además durante el partido tuvo varias atajadas fundamentales.

En un primer tiempo por demás de entretenido, Colón se fue a los vestuarios ganando 1-0. El gol del elenco sabalero llegó a los 42' de la primera etapa mediante el penal que ejecutó Iván Ojeda.

El árbitro sancionó una infracción sobre Ojeda que en realidad no existió, pero el goleador no perdonó, más allá de que Lucas Meuli estuvo cerca de contener el remate.

#Deportes | #Colon se va arriba al entretiempo. Iván Ojeda de penal puso el 1-0 para que el Sabalero le gane a #Union y se esté metiendo a la final de #CopaSantaFe









En el complemento llegaron las emociones. Y es que a los 12' el Tate llegó al empate parcial, cuando Ignacio Pedano dentro del área capturó un rebote que dio el arquero Juan Berassi y con un remate de zurda decretó el 1-1.

#Deportes | Lo empató #Union. Ignacio Pedano aprovechó el rebote y puso el 1-1 ante #Colon por las semis de #CopaSantaFe.





Pero Colón reaccionó rápidamente cuando a los 18' Kevin Colli marcó un golazo por la construcción de la jugada. La inició Conrado Ibarra, la siguió Iván Ojeda con un taco de espaldas para que Colli de frente al arco rematara cruzado y pusiera el 2-1.

#Deportes | El gol de Kevin Colli para que #Colon le gane 2-1 a #Union en las semis de #CopaSantaFe.





Sin embargo, el Tate volvería a igualar luego de que Santiago Grella hiciera un estupendo amague en el sector izquierdo para meter un centro perfecto que Misael Aguirre de cabeza estableceriera el definitivo 2-2.

#Deportes | Misael Aguirre de cabeza vuelve a igualar el marcador para #Union en el clásico ante #Colon. Las semis de #CopaSantaFe por ahora penales.









Luego en la serie de penales, surgió la figura de Lucas Meuli quien le atajó los disparos a Kevin Colli y a Lucas Genolet para darle la victoria al Rojiblanco que terminó festejando como visitante ante el rival de siempre.

#Deportes | #Union ganó el clásico a #Colon y está en la final de #CopaSantaFe. Lucas Meuli fue la figura en los penales atajando 2 remates.

El Tatengue jugará en la final ante el ganador de Centenario de San José de la Esquina y 9 de Julio de Rafaela.



El Tatengue jugará en la final ante el ganador de Centenario de San José de la Esquina y 9 de Julio de Rafaela.





Formaciones

Colón: Juan Berassi; Gastón Galván, Lucas Picech, Ramiro Soperez, Conrado Ibarra; Abel Galbán, Bautista Maillier, Zahir Yunis, Kevin Colli; Máximo Johnston e Iván Ojeda. DT: Martín Minella.

Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar, Santiago Zenclussen; Facundo Iacono, Mateo Peressuti, Santiago Grella, Ricardo Solbes; Ignacio Pedano y Valentín Cerrudo. DT: Nicolás Vazzoler.