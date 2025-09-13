Horacio Rosatti recibió el título de doctor honoris causa en Concepción del Uruguay y llamó a buscar consensos

El santafesino, presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, recibió el título en Concepción del Uruguay y solicitó volver al consenso político.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti , fue distinguido este viernes por la noche como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Concepción del Uruguay. En su discurso, convocó a retomar el camino del consenso político en la Argentina.

“En 1994 fuimos capaces de reformar una Constitución y jurarla todos, aun con diferencias profundas. Eso fue el último gran acto de política en la República Argentina. Hoy también debemos ser capaces de lograr acuerdos, respetando garantías constitucionales y tomando las mejores decisiones”, afirmó el magistrado frente a un auditorio integrado mayoritariamente por jóvenes.

image

Durante la ceremonia, que contó con la presencia del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, el rector de la UCU Héctor Sauret y autoridades académicas y judiciales, Rosatti subrayó que la grieta existió siempre, pero insistió en que el consenso es posible y necesario. Además, exhortó a los estudiantes a participar en la vida política porque no se cambian las cosas desde la queja, se cambian con la participación.

La universidad fundamentó la distinción en la “notable trayectoria” del magistrado, su aporte a la vida institucional del país y su papel en la reforma constitucional de 1994.