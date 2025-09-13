Uno Santa Fe | Ovación | Vaccari

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente

Luego de la derrota que Independiente sufrió ante Banfield, Julio Vaccari presentó la renuncia y dejó de ser el DT del Rojo

13 de septiembre 2025 · 19:47hs
Vaccari dejó de ser el DT de Independiente.

Vaccari dejó de ser el DT de Independiente.

Julio Vaccari dejó de ser el entrenador de Independiente tras la caída por 1 a 0 ante Banfield, por la fecha ocho del Torneo Clausura 2025. La decisión del técnico de 45 años corresponde al pésimo comienzo del segundo semestre, en el que el Rojo marcha último de la Zona B con apenas tres puntos, quedó afuera de la Copa Argentina en octavos de final y fue eliminado de la Copa Sudamericana luego de una polémica decisión de Conmebol.

Vaccari no es más el DT de Independiente

Vaccari asumió en el Rojo a mediados del 2024, durante el parón por la Copa América. Más allá de que al equipo le costó arrancar, logró cambiarle la cara en los últimos partidos del año, consiguió la clasificación a la Sudamericana y estuvo a punto de meterse en zona de Libertadores.

Una de las grandes virtudes el exentrenador de Vélez y Defensa y Justicia fue acertar con los refuerzos, ya que trajo futbolistas que fueron muy importantes como Kevin Lomónaco, Felipe Loyola, Santiago Montiel, Álvaro Angulo o Sebastián Valdez. Con ellos como estandartes, el arranque del 2025 tuvo la misma tónica que el final del año anterior: buenos resultados y el Libertadores de América como una verdadera fortaleza.

Pasó sin dificultades la fase de grupos de la Sudamericana y cayó por penales ante Huracán en la semifinal del Torneo Apertura. Más allá del sabor amargo, el equipo se fue aplaudido y el trabajo del entrenador era valorado por los hinchas.

Sin embargo, la segunda mitad del 2025 no tuvo nada que ver a lo mostrado durante los meses anteriores. Las incorporaciones no rindieron, los niveles individuales bajaron y los resultados no llegaron. Independiente no gana desde el 29 de junio y desde entonces acumula diez partidos sin victorias (sin contar la vuelta ante Universidad de Chile). Además de las eliminaciones en las Copas, el Rojo cayó considerablemente en la tabla anual: hoy está 14° con 32 puntos, a tres de Racing, el último de los clasificados a Sudamericana.

Vaccari Independiente técnico
Noticias relacionadas
Barracas Central empató con Godoy Cruz y continúa siendo el único líder en la Zona A.

Barracas Central igualó con Godoy Cruz y se mantiene en la cima de la Zona A

Real Madrid venció a Real Sociedad y mantiene puntaje perfecto.

Real Madrid le ganó a Real Sociedad y estiró su racha en La Liga

Exequiel Palacios sufrió una grave lesión y tendrá que ser operado.

Alarma en la Selección: Palacios será operado y se perdería lo que resta de 2025

Zeballos y Molteni le dieron el triunfo a Argentina ante Países Bajos.

Argentina le ganó 3-0 a Países Bajos y se clasificó al Final 8 de la Copa Davis

Lo último

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente

Independiente perdió con Banfield y quedó último en la Zona B

Independiente perdió con Banfield y quedó último en la Zona B

Rumbo a las elecciones legislativas en Santa Fe: El voto compartido entre Milei y Pullaro será decisivo en octubre

Rumbo a las elecciones legislativas en Santa Fe: "El voto compartido entre Milei y Pullaro será decisivo en octubre"

Último Momento
Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente

Independiente perdió con Banfield y quedó último en la Zona B

Independiente perdió con Banfield y quedó último en la Zona B

Rumbo a las elecciones legislativas en Santa Fe: El voto compartido entre Milei y Pullaro será decisivo en octubre

Rumbo a las elecciones legislativas en Santa Fe: "El voto compartido entre Milei y Pullaro será decisivo en octubre"

Horacio Rosatti recibió el título de doctor honoris causa en Concepción del Uruguay y llamó a buscar consensos

Horacio Rosatti recibió el título de doctor honoris causa en Concepción del Uruguay y llamó a buscar consensos

Es un golpe duro, porque teníamos la ilusión de ganar la Copa Santa Fe

"Es un golpe duro, porque teníamos la ilusión de ganar la Copa Santa Fe"

Ovación
Unión le ganó a Colón por penales y es finalista de la Copa Santa Fe

Unión le ganó a Colón por penales y es finalista de la Copa Santa Fe

Es un golpe duro, porque teníamos la ilusión de ganar la Copa Santa Fe

"Es un golpe duro, porque teníamos la ilusión de ganar la Copa Santa Fe"

Los Pumas se quedaron con la revancha en Sydney

Los Pumas se quedaron con la revancha en Sydney

Santa Fe gritó campeón en Voleibol y Rugby en los Jadar 2025

Santa Fe gritó campeón en Voleibol y Rugby en los Jadar 2025

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Policiales
Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional