Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente

Julio Vaccari dejó de ser el entrenador de Independiente tras la caída por 1 a 0 ante Banfield, por la fecha ocho del Torneo Clausura 2025. La decisión del técnico de 45 años corresponde al pésimo comienzo del segundo semestre, en el que el Rojo marcha último de la Zona B con apenas tres puntos, quedó afuera de la Copa Argentina en octavos de final y fue eliminado de la Copa Sudamericana luego de una polémica decisión de Conmebol.

Vaccari asumió en el Rojo a mediados del 2024, durante el parón por la Copa América. Más allá de que al equipo le costó arrancar, logró cambiarle la cara en los últimos partidos del año, consiguió la clasificación a la Sudamericana y estuvo a punto de meterse en zona de Libertadores.

Una de las grandes virtudes el exentrenador de Vélez y Defensa y Justicia fue acertar con los refuerzos, ya que trajo futbolistas que fueron muy importantes como Kevin Lomónaco, Felipe Loyola, Santiago Montiel, Álvaro Angulo o Sebastián Valdez. Con ellos como estandartes, el arranque del 2025 tuvo la misma tónica que el final del año anterior: buenos resultados y el Libertadores de América como una verdadera fortaleza.

Pasó sin dificultades la fase de grupos de la Sudamericana y cayó por penales ante Huracán en la semifinal del Torneo Apertura. Más allá del sabor amargo, el equipo se fue aplaudido y el trabajo del entrenador era valorado por los hinchas.

Sin embargo, la segunda mitad del 2025 no tuvo nada que ver a lo mostrado durante los meses anteriores. Las incorporaciones no rindieron, los niveles individuales bajaron y los resultados no llegaron. Independiente no gana desde el 29 de junio y desde entonces acumula diez partidos sin victorias (sin contar la vuelta ante Universidad de Chile). Además de las eliminaciones en las Copas, el Rojo cayó considerablemente en la tabla anual: hoy está 14° con 32 puntos, a tres de Racing, el último de los clasificados a Sudamericana.