"Es un golpe duro, porque teníamos la ilusión de ganar la Copa Santa Fe"

Luego de la eliminación en Copa Santa Fe, el DT de Colón Martín Minella hizo un análisis del partido y aseguró sentirse triste por la derrota en los penales

Luego de lo que fue la derrota de Colón en los penales ante Unión, el DT del equipo sabalero Martín Minella hizo un análisis del partido, destacando el protagonismo que mostraron ambos equipos, pero a la vez admitió la tristeza por la eliminación.

" En los últimos 10' nos superaron y en los penales estuvieron más tranquilos para definir y pasaron ellos . Ir ganando dos veces y no sostener el resultado es duro, porque nos empataron rápido. Pudimos haberlo liquidado al estar dos veces arriba, pero nos empataron rápido y eso hizo que no pudiéramos jugar con la desesperación del rival", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "Es un golpe duro para todos porque teníamos la ilusión de ganar la Copa y más teniendo en cuenta que en semifinales teníamos el Clásico, por lo cual era doble la motivación. En lo personal estoy feliz dirigiendo a los chicos aunque en este momento no esté feliz porque perdimos.".

Por último respecto a la frustración por jugarse el partido sin gente dijo: "Hubo falta de criterio, los dos equipos jugamos con los chicos del club y ellos necesitan jugar con gente. Sacarle la gente al fútbol es contradictorio, jugar esta Copa sin gente no tiene sentido y más siendo protagonistas los chicos de la Reserva. Por ese motivo, tendría que haberse jugado con hinchas".