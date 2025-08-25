Desenlace cantado: Colón no jugará la Copa Argentina 2026

Pese a que los números aún dan, la realidad puede más y Colón se quedará sin participar de la próxima edición de la Copa Argentina. Un año para el olvido

La realidad ya no se puede maquillar y el 2025 de Colón viene siendo un calvario. Tanto es así como ya está cantado que no disputará la Copa Argentina 2026. Otra señal del derrumbe deportivo. Por primera vez desde que el torneo volvió a jugarse a partir de 2011), el Sabalero no será parte del cuadro principal.

Una ausencia inédita y dolorosa para una institución. Lejos de competir por el ascenso, el Sabalero se encuentra hundido en la tabla de la Zona B de la Primera Nacional, con apenas 28 puntos en 28 fechas, a 16 unidades del último lugar del Reducido. Aunque matemáticamente aún conserva chances —quedan 18 unidades en juego—, el presente dista mucho de permitir cualquier tipo de ilusión. La lucha, increíblemente, ya no es por subir: es por no caer más.

¿Por qué Colón no jugará la próxima Copa Argentina?

El reglamento de la Copa Argentina establece que clasifican 15 equipos de la Primera Nacional a los 32avos de final, divididos del siguiente modo: los primeros siete de cada zona (A y B), más el mejor octavo en la tabla general (según puntos, diferencia de gol, goles a favor y, si hiciera falta, sorteo). Hoy, ese lote ya le queda demasiado lejos a Colón, tanto en números como en rendimiento.

Colón salida No habrá Copa Argentina para Colón en 2026. UNO Santa Fe | José Busiemi

El equipo santafesino es una sombra de lo que alguna vez fue. Con cuatro técnicos en el año y una alarmante falta de respuestas dentro de la cancha, terminó condenado a una campaña para el olvido, cuyo único objetivo en este tramo final será evitar el desastre mayor: perder la categoría.

La eliminación anticipada de la Copa Argentina (por penales ante San Martín de Tucumán) duele no solo por lo simbólico, sino también por lo que representa en términos económicos y de visibilidad. Un papelón que refleja de cuerpo entero la profunda crisis deportiva e institucional que atraviesa el club. A esta altura, hablar de reconstrucción parece poco. Lo urgente pasa por evitar males mayores, enderezar el rumbo como sea y asumir, sin más excusas, que el presente de Colón está muy lejos de su historia reciente.