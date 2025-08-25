Uno Santa Fe | Colón | Colón

Desenlace cantado: Colón no jugará la Copa Argentina 2026

Pese a que los números aún dan, la realidad puede más y Colón se quedará sin participar de la próxima edición de la Copa Argentina. Un año para el olvido

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2025 · 15:16hs
Desenlace cantado: Colón no jugará la Copa Argentina 2026

UNO Santa Fe | José Busiemi

La realidad ya no se puede maquillar y el 2025 de Colón viene siendo un calvario. Tanto es así como ya está cantado que no disputará la Copa Argentina 2026. Otra señal del derrumbe deportivo. Por primera vez desde que el torneo volvió a jugarse a partir de 2011), el Sabalero no será parte del cuadro principal.

• LEER MÁS: La sequía que cortó Colón ante Chacarita y hacía mella en la campaña

Una ausencia inédita y dolorosa para una institución. Lejos de competir por el ascenso, el Sabalero se encuentra hundido en la tabla de la Zona B de la Primera Nacional, con apenas 28 puntos en 28 fechas, a 16 unidades del último lugar del Reducido. Aunque matemáticamente aún conserva chances —quedan 18 unidades en juego—, el presente dista mucho de permitir cualquier tipo de ilusión. La lucha, increíblemente, ya no es por subir: es por no caer más.

• LEER MÁS: Colón volvió a trabajar con un regreso, una baja y varias dudas

¿Por qué Colón no jugará la próxima Copa Argentina?

El reglamento de la Copa Argentina establece que clasifican 15 equipos de la Primera Nacional a los 32avos de final, divididos del siguiente modo: los primeros siete de cada zona (A y B), más el mejor octavo en la tabla general (según puntos, diferencia de gol, goles a favor y, si hiciera falta, sorteo). Hoy, ese lote ya le queda demasiado lejos a Colón, tanto en números como en rendimiento.

Colón salida
No habr&aacute; Copa Argentina para Col&oacute;n en 2026.

No habrá Copa Argentina para Colón en 2026.

El equipo santafesino es una sombra de lo que alguna vez fue. Con cuatro técnicos en el año y una alarmante falta de respuestas dentro de la cancha, terminó condenado a una campaña para el olvido, cuyo único objetivo en este tramo final será evitar el desastre mayor: perder la categoría.

• LEER MÁS: La vuelta del Pulga a Colón tiene una influencia menor de la que se pensaba

La eliminación anticipada de la Copa Argentina (por penales ante San Martín de Tucumán) duele no solo por lo simbólico, sino también por lo que representa en términos económicos y de visibilidad. Un papelón que refleja de cuerpo entero la profunda crisis deportiva e institucional que atraviesa el club. A esta altura, hablar de reconstrucción parece poco. Lo urgente pasa por evitar males mayores, enderezar el rumbo como sea y asumir, sin más excusas, que el presente de Colón está muy lejos de su historia reciente.

Colón Copa Argentina Reducido
Noticias relacionadas
Dos hinchas de Colón detenidos al ser descubiertos por el sistema Tribuna Segura

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

estudiantes (rc) vencio a cadu y le dio un respiro a colon en la zona baja

Estudiantes (RC) venció a CADU y le dio un respiro a Colón en la zona baja

asi imposible: colon y una campana para el olvido en el brigadier lopez

Así imposible: Colón y una campaña para el olvido en el Brigadier López

¿se viene el esperado llamado anticipado a elecciones en colon?

¿Se viene el esperado llamado anticipado a elecciones en Colón?

Lo último

Buenas y malas para los argentinos en el US Open

Buenas y malas para los argentinos en el US Open

Coimas en la Agencia de Discapacidad: revelan nuevos audios y crece el escándalo en el gobierno

Coimas en la Agencia de Discapacidad: revelan nuevos audios y crece el escándalo en el gobierno

Milei se mostró junto a Karina tras el escándalo de corrupción: Los de enfrente quieren romper todo

Milei se mostró junto a Karina tras el escándalo de corrupción: "Los de enfrente quieren romper todo"

Último Momento
Buenas y malas para los argentinos en el US Open

Buenas y malas para los argentinos en el US Open

Coimas en la Agencia de Discapacidad: revelan nuevos audios y crece el escándalo en el gobierno

Coimas en la Agencia de Discapacidad: revelan nuevos audios y crece el escándalo en el gobierno

Milei se mostró junto a Karina tras el escándalo de corrupción: Los de enfrente quieren romper todo

Milei se mostró junto a Karina tras el escándalo de corrupción: "Los de enfrente quieren romper todo"

Riestra goleó a Sarmiento y lo complicó aún más con el descenso

Riestra goleó a Sarmiento y lo complicó aún más con el descenso

Unión mantuvo el invicto en Santa Fe, pero aún le falta para sacar un plus

Unión mantuvo el invicto en Santa Fe, pero aún le falta para sacar un plus

Ovación
La vuelta del Pulga a Colón tiene una influencia menor de la que se pensaba

La vuelta del Pulga a Colón tiene una influencia menor de la que se pensaba

Unión, entre la contundencia en Córdoba y la opaca imagen en el 15 de Abril

Unión, entre la contundencia en Córdoba y la opaca imagen en el 15 de Abril

La final del Apertura Marcos Méndez se jugará en Sanjustino

La final del Apertura Marcos Méndez se jugará en Sanjustino

El dato clave por el cual Medrán puede mejorar a Colón en el final del torneo

El dato clave por el cual Medrán puede mejorar a Colón en el final del torneo

Unión y Madelón celebran la recuperación de Marcelo Estigarribia

Unión y Madelón celebran la recuperación de Marcelo Estigarribia

Policiales
Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"