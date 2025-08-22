Uno Santa Fe | El País | hospital Garrahan

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

Un equipo de profesionales del Garrahan realizó este procedimiento a un niño de ocho años con diagnóstico de cáncer en una zona abdominal de extrema precaución

22 de agosto 2025 · 10:43hs
El servicio de Cirugía General del Hospital Garrahan realizó recientemente una intervención quirúrgica muy compleja que consiste en la extirpación de un tumor neurogénico (neuroblastoma) ubicado en la zona abdominal, específicamente en la región retroperitoneal a un niño de ocho años.

Por la ubicación de la lesión, cercana a grandes vasos sanguíneos de suma importancia, la operación implicaba un riesgo significativo y requirió de una planificación minuciosa por parte de profesionales altamente especializados.

“Estos procedimientos son delicados y representan un gran desafío para el equipo quirúrgico. En este caso, el abordaje se realizó de forma combinada, por tórax y abdomen”, explicó la cirujana Paula Flores, quien encabezó la operación junto al doctor Martín Cadario. En el Garrahan se operan, aproximadamente, diez pacientes con neuroblastoma de alto riesgo por año.

El tratamiento de este tipo de patologías complejas requiere de equipos de múltiples disciplinas integrados por oncólogos, anestesistas, intensivistas, patólogos, instrumentadores, técnicos, enfermería y diagnóstico por imágenes, entre otros. El trabajo debe realizarse de forma coordinada y con la tecnología adecuada con la que cuenta el Hospital.

En el Hospital se realizan unas diez cirugías de neuroblastoma de alto riesgo por año, como parte de un tratamiento integral que combina cirugía, coordinación profesional y tecnología de alta complejidad.

Una extirpación compleja

La exéresis de un tumor retroperitoneal es una intervención quirúrgica de alta complejidad, especialmente en el tratamiento del neuroblastoma infantil, debido a la ubicación del tumor cerca de estructuras vitales como los vasos sanguíneos. Este procedimiento es un paso crucial en el manejo del neuroblastoma, un cáncer infantil común, requiriendo un equipo multidisciplinario altamente especializado y tecnología avanzada para su abordaje exitoso.

Qué es el neuroblastoma y por qué es compleja la cirugía

El neuroblastoma se origina en células primitivas y puede aparecer en la médula suprarrenal o en el sistema nervioso simpático, a menudo en el retroperitoneo (la parte posterior del abdomen).

La ubicación del tumor en el retroperitoneo es particularmente delicada, ya que los tumores de gran tamaño o los que están unidos a órganos cercanos (como grandes vasos sanguíneos) son difíciles de extirpar por completo y conllevan riesgos significativos.

La intervención quirúrgica como paso clave

La cirugía tiene como objetivo extirpar la mayor cantidad posible del tumor, o la totalidad si es posible, eliminando el tumor canceroso.

En casos de neuroblastoma de riesgo intermedio y alto, la cirugía es parte de un tratamiento más amplio que también puede incluir quimioterapia, radioterapia y a veces, terapia biológica, inmunoterapia y trasplantes de células madre.

El equipo del Hospital Garrahan y la complejidad del procedimiento

Una cirugía de este tipo involucra a un equipo coordinado de oncólogos, anestesiólogos, intensivistas, patólogos, enfermería y técnicos, todos trabajando de manera conjunta y con tecnología de alta complejidad.

La complejidad requiere una planificación meticulosa para abordar el tumor de forma segura y eficaz, a menudo mediante abordajes combinados (por ejemplo, por el tórax y el abdomen como fue en este caso).

