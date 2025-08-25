Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Paz cambia de representante para renovar en Unión?

Nicolás Paz forma parte del grupo Squadra, que también maneja a Jerónimo Dómina y, para no ser borrado y seguir, podría tomar una firme decisión en Unión

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2025 · 16:27hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

En medio del complejo escenario que atraviesa Unión con algunos de sus jóvenes, una decisión individual podría marcar la diferencia. Según trascendió en las últimas horas, Nicolás Paz habría decidido terminar su relación con Squadra, que también maneja a Jerónimo Dómina, protagonista de un conflicto sin retorno ya.

Paz tiene contrato hasta diciembre de 2026, pero estaría decidido a renovar, anticipándose a los tiempos habituales. En ese sentido, su elección parece apuntar a clarificar su situación y evitar quedar condicionado por las tensiones que atraviesan a otros futbolistas con la misma agencia.

Unión Cruzeiro Nicolás Paz.jpeg
La decisión que analiza Paz en Unión

La dirigencia encabezada por Luis Spahn vaticinó que la idea ahora es activar las renovaciones con un año de anticipación respecto a los vencimientos. Con esta movida, el defensor se despegaría de cualquier conflicto dejando en claro, de paso, su intención de proyectarse largo plazo.

La situación contrasta con la de Jerónimo Dómina, también representado por Squadra, quien fue marginado del plantel profesional tras no extender su contrato. Ante ese antecedente, la jugada de Nicolás Paz aparece como una apuesta por la estabilidad, con el foco puesto en su desarrollo y continuidad en Santa Fe.

Una idea que se forja de acá a fin de año, para enfatizar la pertenencia y esquivar cualquier todo de encono con el club que lo formó. Vale recordar que otros pibes que están dentro del grupo Squadra son Matías Shulz, Dylan Grecco y Santino Sottocorno.

Unión Nicolás Paz contrato
