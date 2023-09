Massa dijo que podría convocar a Perotti para formar parte de su gabinete si es electo presidente

Así lo afirmó el ministro de Economía desde el aeropuerto de Sauce Viejo. Afirmó que que no tiene definido el lugar que podría ocupar Perotti y que no anda "revoleando cargos por ahí".

En ese caso contestó que "sí" podría convocarlo, aunque aclaró que no tiene definido el lugar que podría ocupar el gobernador, debido a que no anda "revoleando cargos por ahí, es poco serio. Primero la gente me tiene que dar la responsabilidad de gobernar y sobre esa responsabilidad vos vas asignando responsabilidades delegadas".

Fallo de YPF

Luego, fue consultado sobre el fallo adverso de un tribunal neoyorquino por la privatización de YPF, aspecto en el que reivindicó la soberanía de la Justicia argentina. "Lo que hay es un fallo de primera instancia en una Justicia que, como la nuestra, tiene varias instancias. Como argentino, y a todos nos tiene que pasar lo mismo, cuando hay un conflicto entre accionistas de una compañía argentina, que se da en Argentina, nuestra convicción tiene que ser defender la soberanía de la Justicia argentina", puntualizó.

Para el candidato presidencial de Unión por la Patria, "es un diferendo que debe resolver la Justicia argentina, está en la Justicia argentina, y me parece muy importante que también tengamos el fallo de la Justicia argentina".

Luego, consideró que "en todo caso, sí nos tiene que preocupar como argentinos que la Justicia de otro país resuelva más rápido un diferendo que nuestra propia Justicia, y no nos pasa solo con esto".

"Nos pasa con los papás que muchas veces demoran siete y hasta nueve años en adoptar, nos pasa con los laburantes que van a hacer un juicio por una indemnización y esperan cinco años y, peor aún, nos pasa con la falta de condena de violadores y delincuentes, que terminan conviviendo en la calle y en el barrio con la gente por falta de acción de la Justicia", añadió.

En esa línea, dijo que "en algún momento, sin plantearnos la vulneración de la independencia de la Justicia, sí tenemos que plantearnos la necesidad de que así como Omar (Perotti) rinde cuentas, yo rindo cuentas, que los que tienen una responsabilidad frente a la sociedad en un poder del Estado también rindan cuentas".

"Porque a veces, funcionarios que tienen perpetuidad en sus cargos, desde la oscuridad y el desconocimiento de sus nombres terminan generando daños y estrépitos que lastiman nuestro tejido social", completó.