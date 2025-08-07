Uno Santa Fe | El País | ley

Media sanción a la ley de financiamiento universitario: cómo votaron los diputados de Santa Fe

El proyecto que mejora las partidas para educación superior salió con 158 votos a favor, 73 negativos, 2 abstenciones y 23 ausentes

7 de agosto 2025 · 09:39hs
Cámara de Diputados 

gentileza

Cámara de Diputados 

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles en sesión especial la ley de Financiamiento Universitario por 158 votos a favor, 73 negativos, 2 abstenciones y 23 ausentes.

Los legisladores por la provincia de Santa Fe que votaron en contra fueron Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Rocío Bonacci (La Libertad Avanza), José Nuñez, Alejandro Bongiovanni (PRO) y Veronica Razzini (Futuro y Libertad).

La diputada del PRO Germana Figueroa Casas se abstuvo.

Votaron a favor Mario Barletta, Melina Giorgi, Esteban Paulón, Mónica Fein, Florencia Carignano, Eduardo Toniolli, Diego Giuliano, Germán Martínez, Magalí Mastaler y Roberto Mirabella.

Estuvieron ausentes los diputados santafesinos Luciano Laspina y Gabriel Chumpitaz.

ley Diputados Santa Fe
Noticias relacionadas
La jueza Loretta A. Preska de Estados Unidos que interviene en la causa de YPF

Juicio por YPF: Argentina le pidió a la jueza Preska rever la orden de entregar los chats de funcionarios

dia del veterinario en la argentina, la importancia del cuidado de los animales

Día del veterinario en la Argentina, la importancia del cuidado de los animales

el gobierno denuncio por fraude a quienes copiaron en el examen de residencias medicas

El gobierno denunció por fraude a quienes copiaron en el examen de residencias médicas

Javier Milei, presidente de Argentina

Javier Milei y otra polémica frase: "Si no llegaran a fin de mes, la calle estaría llena de cadáveres"

Lo último

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

La vicegobernadora Gisela Scaglia se muestra dispuesta a competir por una banca nacional: Haré lo que haya que hacer

La vicegobernadora Gisela Scaglia se muestra dispuesta a competir por una banca nacional: "Haré lo que haya que hacer"

Último Momento
Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

La vicegobernadora Gisela Scaglia se muestra dispuesta a competir por una banca nacional: Haré lo que haya que hacer

La vicegobernadora Gisela Scaglia se muestra dispuesta a competir por una banca nacional: "Haré lo que haya que hacer"

VIDEO: los groseros errores de Marcos Díaz en el arco de Colón

VIDEO: los groseros errores de Marcos Díaz en el arco de Colón

Una bala perdida impactó en el ojo de un adolescente de 15 años en el barrio Yapeyú

Una bala perdida impactó en el ojo de un adolescente de 15 años en el barrio Yapeyú

Ovación
Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Santa Fe tuvo otra jornada positiva en el Argentino Sub 16

Se completó la fecha 14 del torneo Apertura Griselda Weimer

Se completó la fecha 14 del torneo Apertura Griselda Weimer

Prefederal: Almagro A extendió su invicto en San Justo

Prefederal: Almagro A extendió su invicto en San Justo

Jerónimo Dómina rompió el silencio en Unión: Todo lo que se dice es falso

Jerónimo Dómina rompió el silencio en Unión: "Todo lo que se dice es falso"

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música