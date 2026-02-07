Uno Santa Fe | Política | Milei

Tras 26 años, un presidente vuelve al acto del Combate de San Lorenzo: Milei encabeza la ceremonia por el sable corvo

El presidente participa de una ceremonia protocolar en el Campo de la Gloria. Ya empezó el controvertido traslado del sable corvo de San Martín.

7 de febrero 2026 · 15:07hs
xJavier Milei llegará este sábado a San Lorenzo para encabezar una ceremonia breve y estrictamente protocolar en el histórico Campo de la Gloria. El evento, previsto para las 19, tendrá como eje simbólico el traslado del sable corvo del general José de San Martín, una decisión que ya generó fuertes repercusiones.

La visita presidencial se dará bajo un esquema de seguridad y logística reducido. Milei arribará en avión al aeropuerto internacional de Rosario y desde allí se trasladará en helicóptero hasta San Lorenzo. En el predio se montará un dispositivo con palcos diferenciados: uno principal para el presidente, funcionarios nacionales de su círculo más cercano, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Leonardo Raimundo.

Habrá un segundo espacio para autoridades provinciales y comunales y un tercero destinado a referentes del armado libertario en Santa Fe. Por ahora, no hay un encuentro formal planificado entre Pullaro y el libertario, que vienen de sacarse chispas en redes sociales en las últimas horas.

Hace 26 años que un presidente de la Nación no participaba del acto central del Combate de San Lorenzo, por lo que las expectativas alrededor del evento son muchas.

Un acto sin discursos políticos

El acto, señalaron fuentes oficiales, concebido como una ceremonia estrictamente cívico-militar, sin discursos políticos. El núcleo central será la recreación del Combate de San Lorenzo, con la tradicional carga de caballería protagonizada por soldados montados del Regimiento de Granaderos, en el mismo espacio histórico donde se desarrolló el enfrentamiento.

La jornada incluirá además la participación de la Fanfarria Alto Perú, la única banda militar montada de América, un desfile de agrupaciones tradicionalistas y la presencia de cientos de efectivos militares y gauchos. Desde el municipio anticipan una concurrencia superior a la habitual, con decenas de miles de visitantes en la ciudad durante la tarde y la noche.

La polémica por el sable corvo no descansa

El acto se inscribe en la polémica desatada por el decreto 81/2026, firmado esta semana, que formalizó el traslado del sable corvo desde el Museo Histórico Nacional, en Parque Lezama, al Regimiento de Granaderos a Caballo, bajo custodia militar permanente. En horas de la mañana se concretó el primer tramo del operativo: el retiro del arma histórica del museo porteño para su traslado aéreo hacia territorio santafesino. En el edificio cultural quedará, desde ahora, una réplica.

La medida coincidió con el 213° aniversario de la Batalla de San Lorenzo y provocó consecuencias inmediatas. La entonces directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia por “disconformidad” con la decisión del Poder Ejecutivo. En paralelo, descendientes de los donantes originales del sable, Manuela Rosas y Máximo Terrero, promovieron una acción judicial para frenar el traspaso, que fue rechazada esta semana por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 12.

