La madre de Jeremías Monzón realizará una marcha en apoyo al nuevo Régimen Penal Juvenil: "Va a marcar un hito"

El proyecto establece en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros, con una pena máxima de prisión de hasta 15 años

La madre de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado de 23 puñaladas por menores de edad en la ciudad de Santa Fe , convocó a una marcha en apoyo al Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno, y afirmó: “Va a marcar un hito en la historia”.

Romina Monzón señaló que la manifestación comenzará a las 20 en la plaza del Congreso, en la ciudad de Buenos Aires: “Esperamos que sea pacífica, un símbolo de unión y de cambio donde queremos las personas dejar de convertirnos en víctimas”.

En este sentido, la mamá de Jeremías sostuvo que “no se organizó nada particular", por lo que aguarda que lleguen “personas autoconvocadas” aunque reconoció: “Nos encantaría poder ver a las mamás de otras víctimas y que sus nombres no sean olvidados”.

Según Romina, el proyecto promovido por la administración libertaria no se trata únicamente de una reforma, sino que “va a marcar un hito en la historia” a raíz de que “cambia el enfoque”.

“Ya no cuidan al delincuente, se centra en la víctima. Se modifica el sistema de cárceles, el sistema educativo, las oficinas de niñez y los espacios para tratar las adicciones, es un suspiro para las víctimas”, consideró Monzón.

La joven resaltó que “se agrega el proyecto donde pagan con penas ejemplares los adultos que se benefician del menor que delinque” porque “pasan a acumularse antecedentes”, motivo por el que la ley “es enorme”.

El caso de Jeremías Monzón

Los dos menores de 14 años acusados se encuentran bajo un régimen confidencial y bajo el cuidado de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe. Por su parte, la adolescente de 16 permanece alojada en un instituto de menores de Rosario, mientras que la madre de la acusada continúa detenida en una cárcel de mujeres en la ciudad de Santa Fe.

El caso está caratulado como homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas.