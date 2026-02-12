Uno Santa Fe | El País | Jeremías Monzón

La madre de Jeremías Monzón realizará una marcha en apoyo al nuevo Régimen Penal Juvenil: "Va a marcar un hito"

El proyecto establece en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros, con una pena máxima de prisión de hasta 15 años

12 de febrero 2026 · 13:24hs
La madre de Jeremías Monzón realizará una marcha en apoyo al nuevo Régimen Penal Juvenil: Va a marcar un hito

Romina Monzón

Romina Monzón, mamá de Jeremías Monzón

La madre de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado de 23 puñaladas por menores de edad en la ciudad de Santa Fe, convocó a una marcha en apoyo al Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno, y afirmó: “Va a marcar un hito en la historia”.

Romina Monzón Jeremías Monzón penal juvenil 2

Romina Monzón señaló que la manifestación comenzará a las 20 en la plaza del Congreso, en la ciudad de Buenos Aires: “Esperamos que sea pacífica, un símbolo de unión y de cambio donde queremos las personas dejar de convertirnos en víctimas”.

En este sentido, la mamá de Jeremías sostuvo que “no se organizó nada particular", por lo que aguarda que lleguen “personas autoconvocadas” aunque reconoció: “Nos encantaría poder ver a las mamás de otras víctimas y que sus nombres no sean olvidados”.

Según Romina, el proyecto promovido por la administración libertaria no se trata únicamente de una reforma, sino que “va a marcar un hito en la historia” a raíz de que “cambia el enfoque”.

“Ya no cuidan al delincuente, se centra en la víctima. Se modifica el sistema de cárceles, el sistema educativo, las oficinas de niñez y los espacios para tratar las adicciones, es un suspiro para las víctimas”, consideró Monzón.

La joven resaltó que “se agrega el proyecto donde pagan con penas ejemplares los adultos que se benefician del menor que delinque” porque “pasan a acumularse antecedentes”, motivo por el que la ley “es enorme”.

El caso de Jeremías Monzón

Los dos menores de 14 años acusados se encuentran bajo un régimen confidencial y bajo el cuidado de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe. Por su parte, la adolescente de 16 permanece alojada en un instituto de menores de Rosario, mientras que la madre de la acusada continúa detenida en una cárcel de mujeres en la ciudad de Santa Fe.

El caso está caratulado como homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Jeremías Monzón Régimen Penal Juvenil hito menores Santa Fe
Noticias relacionadas
reforma laboral: que pasara con el derecho a licencias por enfermedad

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

La policía detuvo al menos a once personas. Foto Jaime Olivos. 

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

murio sandra mendoza, exdiputada nacional por chaco y exesposa de jorge capitanich

Murió Sandra Mendoza, exdiputada nacional por Chaco y exesposa de Jorge Capitanich

javier milei invito al papa leon xiv para que visite la argentina

Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina

Lo último

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Último Momento
Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Fluminense viene a la carga por una figura de San Lorenzo

Fluminense viene a la carga por una figura de San Lorenzo

Ovación
Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Alejandro Bonazzola: Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía

Alejandro Bonazzola: "Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía"

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe